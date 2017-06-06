Samsung, Galaxy J3, J5 ve J7'nin 2017 Versiyonlarını Duyurdu!

Aylardır kaynayan söylenti kazanı artık patladı ve Samsung’un yeni J serisi cihazlarına kavuştuk. Yeni telefonlar uygun fiyat ve yüksek performans stratejisiyle gözleri dolduran Samsung’un ne kadar başarılı işler ortaya koyabileceğinin ispatı niteliğinde. Tasarım olarak orta sınıf telefonlarla amiral gemisi çizgileri arasında olan cihazlar, şık metal gövdeyle geliyorlar. Ayrıca kamera ve diğer donanımların geliştirilmesi, uygun bütçeli amiral gemi yakıştırmasına sebep oluyor.
Galaxy J3 (2017), Galaxy J5 (2017) ve Galaxy J7 (2017) özellikleri şu şekilde sıralanıyor:
Cihazların Ortak Özellikleri:
- Çift SIM ve microSD hafıza kartı desteği
- Android Nougat
- Metal gövde
Galaxy J3 (2017) Özellikleri:
İşlemci: 1.4 GHz
Hafıza: 2GB RAM ve 16 GB depolama alanı
Ekran: 5 inç HD TFT
Kamera: 13 MP arka, 5 MP ön kamera
Batarya: 2.400 mAh
Galaxy J5 (2017) Özellikleri:
İşlemci: 1.6 GHz
Hafıza: 2GB RAM ve 16 GB depolama alanı
Ekran: 5.2-inç HD Super AMOLED
Kamera: 13 MP arka ve 5 MP ön kamera
Batarya: 3.600 mAh
Galaxy J7 (2017) Özellikleri:
İşlemci: 1.6 GHz 8 çekirdek
Hafıza: 3GB RAM ve 16GB depolama alanı
Ekran: 5.5-inç Full HD
Kamera: 13 MP arka ve ön kamera
Batarya: 3.600 mAh
Önümüzdeki aylarda ülkemize muhtemelen operatörlerin farklı kampanya seçenekleriyle giriş yapacak cihazların net fiyat bilgisi ulaştığında sizlere bildireceğiz, takipte kalın. :)