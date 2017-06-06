Samsung, Galaxy J3, J5 ve J7'nin 2017 Versiyonlarını Duyurdu!

Orta sınıf cihazların ve Android ekosisteminin tartışmasız lideri Samsung, tüketiciler tarafından fazlasıyla sevilen J serisi cihazlarının 2017 versiyonlarını resmi olarak duyurdu.

Aylardır kaynayan söylenti kazanı artık patladı ve Samsung’un yeni J serisi cihazlarına kavuştuk. Yeni telefonlar uygun fiyat ve yüksek performans stratejisiyle gözleri dolduran Samsung’un ne kadar başarılı işler ortaya koyabileceğinin ispatı niteliğinde. Tasarım olarak orta sınıf telefonlarla amiral gemisi çizgileri arasında olan cihazlar, şık metal gövdeyle geliyorlar. Ayrıca kamera ve diğer donanımların geliştirilmesi, uygun bütçeli amiral gemi yakıştırmasına sebep oluyor.

Galaxy J3 (2017), Galaxy J5 (2017) ve Galaxy J7 (2017) özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Cihazların Ortak Özellikleri:

Çift SIM ve microSD hafıza kartı desteği

Android Nougat

Metal gövde

Galaxy J3 (2017) Özellikleri:

İşlemci: 1.4 GHz

Hafıza: 2GB RAM ve 16 GB depolama alanı

Ekran: 5 inç HD TFT

Kamera: 13 MP arka, 5 MP ön kamera

Batarya: 2.400 mAh

Galaxy J5 (2017) Özellikleri:

İşlemci: 1.6 GHz

Hafıza: 2GB RAM ve 16 GB depolama alanı

Ekran: 5.2-inç HD Super AMOLED

Kamera: 13 MP arka ve 5 MP ön kamera

Batarya: 3.600 mAh

Galaxy J7 (2017) Özellikleri:

İşlemci: 1.6 GHz 8 çekirdek

Hafıza: 3GB RAM ve 16GB depolama alanı

Ekran: 5.5-inç Full HD

Kamera: 13 MP arka ve ön kamera

Batarya: 3.600 mAh

Önümüzdeki aylarda ülkemize muhtemelen operatörlerin farklı kampanya seçenekleriyle giriş yapacak cihazların net fiyat bilgisi ulaştığında sizlere bildireceğiz, takipte kalın. :)