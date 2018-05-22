Samsung'un giriş seviye J serisinin en yeni üyesi Galaxy J4 tanıtıldı. Seviyesine göre standart donanım özelliklerine sahip olan cihaz, biyometrik güvenlik sunmaması ile dikkat çekti.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, J serisinin yeni üyesi SM-J400 model numaralı Galaxy J4’ü tanıttı. Standart 16:9 formatında 5.5 inçlik bir ekrana sahip olan Galaxy J4, Super AMOLED ekranı ile oldukça parlak ve canlı görüntüler sunuyor.

Dört çekirdekli Exynos 7570 işlemciden gücünü alan cihaz, 2GB kapasiteli RAM’i ile ortalama bir performans sunuyor. Galaxy J4 hakkında en ilginç detaylardan biri ise cihazın ne yüz tarama ne de parmak izi tarayıcıya sahip olmaması.

Samsung Galaxy J4 Özellikler:

İşlemci: Exynos 7570

Exynos 7570 RAM: 2GB

2GB Depolama: 16GB+MicroSD

16GB+MicroSD Ekran: 5,5 inç HD Super AMOLED

5,5 inç HD Super AMOLED Arka Kamera: 13MP, f/1.9 diyafram

13MP, f/1.9 diyafram Ön Kamera: 5MP, f/2.2 diyafram

5MP, f/2.2 diyafram Batarya: 3000mAh

3000mAh İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Siyah, orkide grisi ve altın renk seçenekleri ile satışa çıkan yeni Samsung Galaxy J4’ün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.