Güney Koreli teknoloji devi Samsung, J serisinin yeni üyesi SM-J400 model numaralı Galaxy J4’ü tanıttı. Standart 16:9 formatında 5.5 inçlik bir ekrana sahip olan Galaxy J4, Super AMOLED ekranı ile oldukça parlak ve canlı görüntüler sunuyor.
Dört çekirdekli Exynos 7570 işlemciden gücünü alan cihaz, 2GB kapasiteli RAM’i ile ortalama bir performans sunuyor. Galaxy J4 hakkında en ilginç detaylardan biri ise cihazın ne yüz tarama ne de parmak izi tarayıcıya sahip olmaması.
Samsung Galaxy J4 Özellikler:
- İşlemci: Exynos 7570
- RAM: 2GB
- Depolama: 16GB+MicroSD
- Ekran: 5,5 inç HD Super AMOLED
- Arka Kamera: 13MP, f/1.9 diyafram
- Ön Kamera: 5MP, f/2.2 diyafram
- Batarya: 3000mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
Siyah, orkide grisi ve altın renk seçenekleri ile satışa çıkan yeni Samsung Galaxy J4’ün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.