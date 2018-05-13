Samsung Galaxy J4 ve Galaxy J6'nın Özellikleri Sızdırıldı

Bütçe dostu olarak çıkacak olan Galaxy J4 ve J6'nın teknik özellikleri sızdırıldı. İşte bu yıl çıkması planlanan bu iki cihazın teknik özellikleri.

Uzun zamandır heyecanla beklenen ve geçtiğimiz günlerde ekonomik olacağı söylenen Samsung Galaxy J4 ve J6'nın teknik özellikleri basına sızdırıldı. Cihazın özellikleri diğer cihazlara nazaran bütçe dostu olmasına rağmen gayet iyi.

Sızıntılara göre Samsung Galaxy J6, 5.6 inç AMOLED ekrana sahip olacak. 'Infinity Ekran' lı 720 x 1480 çözünürlüklü bu ekran, 18.5:9 en-boy oranına sahip olacak.14nm Exynos 7870 yonga setine sahip cihaz, 1.6 GHz hızında çalışan sekiz Cortex-A53 işlemcisinden güç alıyor.

Telefonun GPU birimine baktığımızda ise karşımıza Mali-T830 MP1 GPU çıkıyor. Telefon ayrıca 2 GB / 3GB / 4GB RAM ve 32GB veya 64GB genişletilebilir depolama özelliğine sahip olacak. Arka kamerası ve flaşlı selfie kamerası, 13 MP ve 8 MP kalitesinde. Cihazda ayrıca parmak izi tarayıcısı, çift SIM özelliği, 3000mAh pil ve önceden yüklenmiş olan Android Oreo olacak.

Diğer bir sızdırılan cihaz Samsung Galaxy J4, standart bir 5.5 inç ekrana sahip olacak, ancak AMOLED veya LCD ekrana sahip olup olmayacağı henüz bilinmiyor. 14nm Exynos 7570 yonga setinden güç alacak cihazda giriş seviyesi telefonlar için üretilen 1.4GB'lık dört Cortex-A53 çekirdeği bulunuyor.

J4'te de Mali-T720 MP1 GPU birimi olacak. Cihaz piyasanın durumuna bağlı olarak, 2GB veya 3GB RAM seçeneği sunacak. Arka tarafta bir 13MP kamera bulunurken, ön tarafında 5MP'lik bir selfie kamerası yer alacak. Bu telefon da J6'ya benzer olarak 3000mAh pil, çift SIM özelliği ve önceden yüklenmiş Android Oreo ile birlikte gelecek.

Her iki telefon da kullanıcılar bisiklet, motosiklet gibi taşıtları sürerken aramaları ve bildirimleri kapatan motosiklet modunu içerecektir. Ayrıca Ultra Veri Tasarrufu modunu da kullanacaklar. Bu yıl çıkacak telefonların şu an için nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı bilinmiyor.