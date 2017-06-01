Samsung Galaxy J5 (2017) Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Samsung Galaxy J5'in (2017) 22 Haziran'da sözü edilen Alman perakendecisi Cyberport'da satışa sunulması bekleniyor.

Makul fiyatlı, giriş seviyesi Android akıllı telefonlardan oluşan Samsung J-serisi, güncellenmiş bir şekilde 2017 versiyonları yakın zamanda piyasaya sürülecek.

Cihazın 22 Haziran'da Alman perakendecisi Cyberport'da satışa sunulması beklenirken, henüz Samsung'dan resmi bir açıklama olmadığı için, aynı veya yakın tarihte Avrupa'da çıkacağından emin olamıyoruz. Aynı parekende sitesinde J3 veya J7 ile ilgili bu şekilde bir haber yok ancak yakında görmek bizi şaşırtmayacak çünkü önceki modellerinde olduğu gibi J serileri piyasaya birlikte sürülüyor.

Galaxy J5'e geri dönersek Alman parekende web sitesinde fiyatın, 279 euro olduğu gözüküyor. Amerika'da da fiyatın çok değişeceği düşünülmüyor.

Bir hatırlatma olarak, bu yılki yeni Galaxy J serisinin en önemli yeni özelliklerinin Galaxy J7 (2017) ve Galaxy J5 (2017) 'de yer alan metal gövdeleri ve parmak izi tarayıcıları olması bekleniyor. Diğer özellikler arasında, Android 7 Nougat , bir octa core Exynos 7870 işlemci, 13 MP kamera ve 16 GB depolama alanı bulunuyor.