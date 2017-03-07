Samsung Galaxy J5’e Güncelleme Geldi!

Samsung'un popüler bütçe dostu telefonu Galaxy J5 için Avrupa güncellemesi yayınlandı. Koreli teknoloji devi, adımlarını sağlam atmaya devam ediyor.

Samsung, geç olsun ama güç olmasın politikasını izlemeye devam ediyor. Bilişim devi, Galaxy J5 için Ocak güvenlik güncellemesini Avrupa'da yayınladı.

Galaxy J5 güvenlik yaması nihayet harekete hazır: Android OS'deki 67 ortak güvenlik açığı kapatılıyor ve yakışıklı telefona özel 28 düzeltme de pakette kendine yer buluyor.

Her zamanki gibi güncelleme (XXU1BQA4) aşama aşama yayınlanıyor. Güncellemenin cihazınız için yayınlanıp yayınlanmadığını görmek istiyorsanız, “Ayarlar” menüsünü açın ve “Cihaz Hakkında” alt başlığında “Yazılım Güncelleme” ibaresine tıklayın. Telefonunuz birkaç saniye içerisinde güncellemenin yüklenir olup olmadığını bildirecektir.