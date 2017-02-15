Samsung Galaxy J5 İçin Güncelleme Yayınlandı!

Samsung’un ülkemizde de en popüler modellerinden biri olan Galaxy J5’in 2016 versiyonuna güncelleme geldi.

Samsung’un her ne kadar Galaxy S ve Note serisi ön planda olsa da satış bazında Galaxy A ve Galaxy J serisi de bir hayli dikkat çekiyor. J ailesinin en çok tercih edilen, hatta yılın en çok satan telefonlarından biri olan Galaxy J5 (2016) ise Samsung tarafından güncelleme almayı başardı.

Beklenilen gibi Android 7.0 Nougat güncellemesi yerine 2017 Ocak ayı güvenlik güncellemesi olarak gelen bu paket, ufak tefek hata düzeltmelerini de içeriyor. Eğer siz de Samsung Galaxy J5 (2016) kullanıcısı iseniz Ayarlar > Hakkında > Sistem Güncelleme adımlarını geçerek bu güvenlik güncellemesini cihazınıza kurabilirsiniz.

Samsung Galaxy J5’e Android Nougat Gelecek mi?

Merak ettiğiniz soruyu da cevaplayalım; Yapılan resmi açıklamaya göre Samsung Galaxy J5 2016 modeli 18 Eylül 2017’de, J5’in ilk modeli ise 1 Ekim 2017’de Android Nougat güncellemesi alacak.