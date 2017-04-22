Samsung Galaxy J5 (2017)'nin Tüm Detayları Sızdırıldı!

Güney Koreli bilişim devi Samsung Galaxy J5 (2017)'nin yurt dışında satışa sunulacağı tarih ve cihazın tüm özellikleri belli oldu.

Galaxy J5 (2017) hakkında pek çok bilgiye sahibiz ancak Samsung akıllı telefonunu henüz resmen tanıtmadı. Model numarası SM-J530 olan mobil cihaz, son birkaç haftadır çeşitli web sitelerinde boy göstermişti. Amerika Birleşik Devletleri Federal Haberleşme Kurumu(FCC) SM-J530FM'i resmen onayladı. Amerikalı kaynaklardan bir bilgi edinemesek de, Samsung'un ana yurdu Güney Kore'den pek çok detay sızdırıldı.

Giriş ile orta seviye arası bir konumda değerlendirebileceğimiz Galaxy J5; 720p çözünürlüğe sahip 4.8 inçlik bir ekran, 12 megapiksel ana kamera, 2GB RAM ve 16GB dahili saklama alanı alanı ve 1.6 GHz 8 çekirdekli Exynos 7870 gibi donanım kalemlerine sahip olacak. Akıllı cihaz, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile donatılacak. Telefonun batarya kapasitesi hakkında bir bilgi yok. Galaxy J5'in güncel sürümü haftaya Amerika'da satışa sunulacak olsa da ile ülkemize geliş tarihi belli değil. Kesin olan şey ise cihazın kesinlikle ülkemizde de piyasaya sürüleceği yönünde.