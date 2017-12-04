Galaxy J5 Prime (2017)'nin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un giriş seviye akıllı telefonu olan Galaxy J5 Prime'in 2017 versiyonunun teknik özellikleri ortaya çıktı.

Uygun fiyatlı akıllı telefon arayan Samsung hayranlarının merakla beklediği Galaxy J5 Prime (2017), nihayet gün yüzüne çıktı. SlashLeaks yayınladığı bir görsel ile yeni uygun fiyatlı Galaxy’nin teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

Görünüşe göre yeni Galaxy J5 Prime (2017) gücünü Samsung’un kendi işlemcisi olan Exynos 7570’ten alacak ve 3GB RAM’e sahip olacak. 5 inçlik IPS HD ekrana sahip olacak cihazda 2500mAh batarya bulunacak.

Galaxy J5 Prime (2017) Özellikler (Beklenen)

İşlemci: Exynos 7570

Exynos 7570 RAM: 3GB

3GB Depolama: 16GB+MicroSD

16GB+MicroSD Ekran: 5 inç IPS HD

5 inç IPS HD Arka Kamera: 13MP

13MP Ön Kamera: 8MP

8MP Batarya: 2500mAh

2500mAh İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Cihazın teknik özelliklerini gösteren bu sızıntının Galaxy J5 Prime (2017)’nin Amerikan Federal İletişim Komisyonu’nun çevrimiçi veri tabanında görünmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşmesi, cihazın yeni yıldan önce en az bir pazarda satışa çıkacağını gösteriyor.

Seviyesine göre şık bir tasarım ile gelmesi beklenen Galaxy J5 Prime (2017)’nin fiyatı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Beklentiler cihazın 250 dolar (950 TL) seviyelerinde seyretmesi yönünde.