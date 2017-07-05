Samsung Galaxy J5 Pro(2017) Sürümünü Duyurdu!

Samsung fiyat performans olarak çıkardığı J serisinden Galaxy J5'i pro sürümüne yükseltti.

Samsung, daha fazla RAM ve depolama alanı içeren Galaxy J5’in (2017) Pro sürümünü duyurdu. Tayland’da duyurulan telefon Galaxy J5’le benzer özellikleri göstermesine rağmen birkaç alanda ayrılıyor.

Galaxy J5’te bulunan 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanının aksine 3GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunan Galaxy J5 Pro, diğer özellikleriyle J5'e sadık kaldı.

5.2 inçlik HD çözünürlüğe sahip Süper AMOLED ekranlı Galaxy J5 Pro, Exynos 7870 yonga setinden güç alıyor. Bu donanımlara 3.000 mAh’lik pille güç veren Samsung, hem ön hem arkada LED flaşlı 13 MP’lik kameraları tercih etmiş.

Android 7.0 Nougat ile birlikte gelecek Galaxy J5 Pro, Tayland’da 295 dolardan satışa sunulacak. Ülkemizde telefon fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı sıkça tercih edilen “J” serisine ait Galaxy J5 Pro’nun yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulmasını bekliyoruz.