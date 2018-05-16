Galaxy J6'nın Resmi Fotoğrafları Lansman Öncesi Basına Sızdı

Samsung'un çok yakında tanıtacağı konuşulan orta segment akıllı telefonu olan Galaxy J6'dan (2018) ilk resmi görüntüler basına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'li teknoloji devi Samsung'un orta segment akıllı telefon modeli olan Galaxy J6'nın fotoğraflarını sizlerle paylaşmıştık. Bu kez lansmanda yer alacak resmi görüntüler basın tarafından sızdırıldı. Resmi görüntüler daha önce sızan fotoğrafların da doğruluğunu kanıtlar nitelikte.

Telefonun ön tarafında nispeten küçük çerçeveli bir ekran ve bir ön kamera bizleri karşılıyorken herhangi bir kapasitif buton veya parmak okuyucu yer almamakta. Arka kısmında ise bir parmak izi okuyucusu ve flaşlı bir kamera gözümüze çarpıyor. Telefonun sağ tarafında güç butonu, sol tarafında ise ses açma kapama düğmeleri yer almakta. Arka kameranın 13 MP, ön kameranın ise 8 MP olacağı iddia ediliyor. Android sürümü olarak ise Android 8.0 Oreo'nun gelmesi beklenmekte.

Yeni cihaz Samsung tarafından siyah, altın ve orkide gri olmak üzere üç renk seçeneği ile beraber satışa sunulacak. Henüz fiyat için elde edilmiş bir bilgi olmasa da Amerika Birleşik Devletleri'nde 295 dolar Avrupa'da ise 250 euro karşılığında alıcılarını bekleyeceği iddia ediliyor. Ülkemizde ise nasıl bir fiyata satılacağını vergiler ve artmakta olan kur nedeniyle tahmin edemiyoruz.