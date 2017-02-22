Galaxy J7 (2017)'nin Özellikleri ve Tasarımı Belli Oldu!

Ülkemizdeki en popüler telefonlardan biri olan Galaxy J7’nin 2017 versiyonu ortaya çıktı.

Her ne kadar Samsung kanadında gözler Galaxy S8’e odaklanmış olsa da aynı zamanda Koreli firma Galaxy A serisinin ardından Galaxy J ailesini de güncelleyecek. Bu noktada orta seviyenin uygun fiyatlı serisi olan Galaxy J’nin en baba modeli olan J7, nihayet ortaya çıktı.

Evan Blass tarafından sızdırılan basın görseli ile resmen gördüğümüz Galaxy J7 (2017) geçen seneki basit ve özensiz tasarım anlayışını yeniliyor.

Android 7.0 Nougat ile kutudan çıkacak olan cihazda Always On Display gibi bir teknolojiye yer verilecek mi bilemiyoruz, ancak ortaya çıkan detaylara göre 5.5 inçlik HD çözünürlüğünde Super AMOLED ekran, Exynos 7870 çipseti ve Mali T830 grafik işlem birimi, 2GB RAM, 16GB depolama ve MicroSD kart desteği, 8MP arka ve 5MP ön kamera gibi detaylar ile sunulması beklenen telefon genel olarak fena değil diyebiliriz.

Amerika’da farklı bir versiyonu olarak Verizon’a özel Galaxy J7 V adıyla da satışa çıkacak olan cihaz, Tracfone için ise Galaxy J7 Sky Pro adıyla satışa çıkacak. Bu modellerde ise bazı değişikliklerin yapılacağı oldukça muhtemel.