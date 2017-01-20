Samsung Galaxy J7 (2017) Sonunda Ortaya Çıktı

ABD’nin resmi sertifikasyon kurumu tarafından onaylanan Samsung Galaxy J7 (2017) ortaya çıktı.

Samsung markalı bir telefon, ABD’nin resmi sertifikasyon kurumu FCC tarafından onaylandı. Açığa çıkan doküman telefona dair fazla bir ipucu vermiyor, ancak telefonun model numarasının SM-J727 olduğu görülebiliyor. Bu model numarasından telefonun Samsung Galaxy J7 (2017) olduğu anlaşılabiliyor.

Söylentilere göre Galaxy J serisine ait bu yeni telefon Exynos işlemci, 3 GB RAM ve 5,5 inç HD ekran ile birlikte gelecek. Batarya kapasitesinin ise 3000 mAh olacağı söyleniyor. Samsung Galaxy J7 (2016)’nın batarya kapasitesinin 3300 mAh olduğunu hatırlatalım.