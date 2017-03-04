Samsung Galaxy J7 (2017) Yine Yakalandı!

Samsung'un orta seviyeli akıllı telefonu J7, bu sefer de Wi-Fi sertifikasını aldığında yakalandı. Cihaz ne zaman çıkacak ve özellikleri ne olacak?

Orta seviyeye hitap eden akıllı telefonları Samsung, J serisinde üretiyor. Daha önce özellikleri ve tasarımı meydana çıkan telefon, resmi lansmandan önce yeniden internet sızıntılarına yenik düştü. Cihazın bir ay sonra ABD’de resmen piyasaya sürülmesi bekleniyor. Servis sağlayıcıları, yeni Galaxy J7’yi farklı isimlerle satışa çıkarabilecek. Örneğin ABD’deki Verizon, 10 Nisan’da bu telefonu Samsung Galaxy J7 V ismiyle sunacak ancak rakiplerinden Tracfone ise Samsung Galaxy J7 Sky Pro ismiyle satışa çıkaracak.

Samsung Galaxy J7’nin yeni açığa çıktığı nokta ise Wi-Fi sertifikasında gerçekleşti. Resmi çıkışını henüz yapmayan telefon, Wi-Fi sertifikasını almış durumda. Yakın zaman öncesinde de FCC onayını ve Bluetooth sertifikasını almıştı. Wi-Fi sertifikasına göre telefon Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle piyasaya sürülecek.

Cihazın sahip olması beklenen diğer özellikler ise şu şekilde:

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemci

2 GB RAM

16 GB dâhili hafıza

13 megapiksel arka kamera

5 MP ön kamera

Cihazın ülkemizde hangi isim ve fiyatla çıkacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.