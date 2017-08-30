Samsung Galaxy J7+ Fiyat ve Satış Tarihi Ortaya Çıktı!

Akıllı telefon dünyasının lider ismi Samsung'un çift kamera kullanacak ikinci akıllı telefonu olması beklenen Galaxy J7+ ile ilgili bir kaç bilgi ortaya çıktı.

Dikey konumlandırılmış çift kamerasıyla Note 8 kadar olmasa da bir miktar ilgi çekmeyi başaran Galaxy J7+'ın fiyat ve satışa çıkma tarihi ortaya çıktı. İlk olarak Tayland'da satışa çıkacak model yaklaşık olarak 1.400 TL'lik bir etikete sahip olacak.

Farklı kaynaklardan gelen verilere göre Cuma gününden itibaren ön siparişlere açılacak akıllı telefon, Eylül'ün 17'sine kadar bu durumda kalacak. Mağazalara çıkışı 22 Eylül'de olacak cihaz, henüz ne zaman tanıtılacak belli değil ancak muhtemelen Cuma gününden önce bu durum gerçekleşecektir.

Telefonun en büyük özelliği olacak olan arka tarafta konumlandırılmış çift kamera kurulumu, biri 13 ve diğeri 5 MP'den oluşan iki lensten meydana gelecek. Ana kameranın diyafram açıklığı f/1,7 iken diğer kamera f/1,9 ile bir nebze daha karanlık fotoğraflar çekecek. Sorun olmayacağını düşündüğümüz bu durum, ikinci kameranın muhtemelen sadece efekt eklemek gibi olaylar için kullanılacağından kaynaklanıyor. 16 MP'lik ön kamera yer alacak telefon yine "Samsung'a göre" bu yılın yıldızı sanal asistan Bixby desteği sunacak.

Fiyatından girişte bahsederek bilgiyi verdiğimiz akıllı telefon ülkemize muhtemelen 1800 lira gibi bir fiyatla giriş yapacaktır. Bildiğimiz gibi...