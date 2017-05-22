Galaxy J7, İlginç Bir Tasarımla Yeniden Geliyor!

Orta seviye telefon aileleriyle son bir yılda inanılmaz satış başarılarına imza atan Samsung, bu başarılarda en fazla paya sahip olan cihazları her yıl yenileyerek tekrar piyasaya sunmaya devam ediyor. Ortaya çıkan Galaxy J7’nin 2017 sürümü ise tasarım açısından oldukça ilginç detaylara sahip.

Dikkat çekici bir şekilde orta sınıf cihazlarını iyileştiren ve onların neredeyse bir amiral gemi olmasını sağlayan Samsung’un bu tavrı, kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Bütçe dostu olması ve beklenen performansı fazlasıyla karşılaması sayesinde Galaxy J7 gibi cihazlar, neredeyse yok satıyorlar.

U şeklindeki anten çizgileri, tasarımda dikkat çeken önemli detaylardan. Akıllı telefon üreticilerinin bir türlü baş edemediği anten çizgileri konusunda Samsung, bu kez algıları tersine çevirecek bir adım atmaya çalışmış.

Renkler ise pembe, altın, siyah tonlarıyla geliyor. Samsung’un biraz daha yumuşak ve pastel tonlar tercih etmesi, göze hoş gelen kompakt bir cihaz görünümü vermiş. Muhtemelen Haziran 2017’de satışa sunulacak cihazın fiyatı hakkında net bir detay bulunmuyor.

Samsung Galaxy J7 2017’nin Netleşen Özellikleri Şu Şekilde:

Metal gövde

Önceki versiyonunda bulunmayan parmak izi okuyucusu

5.5 inç Full HD AMOLED Ekran

13 MP ön ve arka kamera

LTE Cat 6 bağlantı teknolojisi

3GB RAM, 16 GB depolama

3600 mAh Batarya

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