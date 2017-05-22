Galaxy J7, İlginç Bir Tasarımla Yeniden Geliyor!

Dikkat çekici bir şekilde orta sınıf cihazlarını iyileştiren ve onların neredeyse bir amiral gemi olmasını sağlayan Samsung’un bu tavrı, kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Bütçe dostu olması ve beklenen performansı fazlasıyla karşılaması sayesinde Galaxy J7 gibi cihazlar, neredeyse yok satıyorlar.
U şeklindeki anten çizgileri, tasarımda dikkat çeken önemli detaylardan. Akıllı telefon üreticilerinin bir türlü baş edemediği anten çizgileri konusunda Samsung, bu kez algıları tersine çevirecek bir adım atmaya çalışmış.
Renkler ise pembe, altın, siyah tonlarıyla geliyor. Samsung’un biraz daha yumuşak ve pastel tonlar tercih etmesi, göze hoş gelen kompakt bir cihaz görünümü vermiş. Muhtemelen Haziran 2017’de satışa sunulacak cihazın fiyatı hakkında net bir detay bulunmuyor.
Samsung Galaxy J7 2017’nin Netleşen Özellikleri Şu Şekilde:
- Metal gövde
- Önceki versiyonunda bulunmayan parmak izi okuyucusu
- 5.5 inç Full HD AMOLED Ekran
- 13 MP ön ve arka kamera
- LTE Cat 6 bağlantı teknolojisi
- 3GB RAM, 16 GB depolama
- 3600 mAh Batarya
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