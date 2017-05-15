Samsung Galaxy J7 Max'in Fiyatı ve Özellikleri!

Samsung Galaxy J7 Max'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı. Tasarım konusunda pek yenilik bulundurmayan J7 Max, donanım bakımından kullanıcıları memnun edecek gibi duruyor.

Samsung, Galaxy serisinde birden fazla model ile yoluna devam ediyor. Samsung’un daha çok fiyat/performans modellerinden olan J serisi, yeni telefonu için hazırlanıyor. J7 Max’in sızdırılmış görsel ve özellikleri, telefonun son derece güçlü olacağını gösteriyor. Telefon tasarım konusunda pek büyük atılım yapmamış olsa da, özellikler bakımından bazı tatmin edici donanımları olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy J7 Max’de, 5.7 inçlik 1080p çözünürlüklü TFT ekran(OLED değil!) var. Bu ekrana, 1.6 GHz sekiz çekirdekli MediaTek MT6757V(Helio P20) işlemcisi güç veriyor. 4GB RAM, 32 GB genişletebilir dahili depolama alanı ile birlikte gelen J7 Max’de dikkat çeken özelliklerden birisi de ön tarafında 13 megapiksel, arka tarafında F/1.7 diyaframla 13 megapiksellik farklı bir kamerasının yanı sıra her iki kamerada da led flaşın bulunması. 3300 mAh bataryası ile kullanıcılarına uzun süreli kullanım sunmayı hedefleyen J7 Max, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile gelecek.

Samsung Galaxy J7 Max, altın ve siyah renklerinde satışa sunulacak. Yaklaşık 311 dolar civarında olacak telefonun Haziran ayının ikinci yarısında Amerika’da satışa sunulması bekleniyor. Telefon, üst düzey amiral gemisi olmasa dahi, daha uygun fiyatlı ve yeni telefon isteyenlerin tercihi olacak gibi duruyor.

Bu özellikleri ve fiyatı ile Samsung Galaxy J7 Max’ı satın almayı düşünür müsünüz?