Samsung Galaxy J7 Prime 2 Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Samsung'un giriş seviye modellerinden biri olan Galaxy J7 Prime 2, Türkiye'de satışa sunuldu. Mütevazı donanımı ve özellikleri ile dikkat çeken cihaz, kısmen de olsa uygun bir fiyata sahip.

Galaxy A6 ve Galaxy A8 serileri ile orta ve orta-üst seviye akıllı telefon isteyen tüketiciler için makul seçenekler sunan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, giriş seviye akıllı telefon isteyen tüketicileri de unutmadı ve şirketin yeni giriş seviye akıllı telefonu Galaxy J7 Prime 2’yi Türkiye’de satışa sundu.

Galaxy J7 Prime 2 her ne kadar yeni bir model olsa da, bir önceki nesil Galaxy J7 Prime’a göre devasa değişiklikler barındırmıyor. Samsung üretimi Exynos 7870 işlemciden gücünü alan cihaz 3GB RAM’e 16GB ve 32GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip. Ayrıca cihazın hafızası MicroSD kart desteği ile de arttırılabiliyor.

Galaxy J7 Prime 2’nin bir önceki nesil modele göre en büyük yenilikleri ise kamerada. f/1.9 diyafram açıklığına sahip bir arka kameraya sahip olan cihaz, yine önde de 13MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasına sahip. Bu da cihazı seviyesine göre oldukça iyi bir selfie canavarına dönüştürüyor.

16GB dahili depolama alanı bulunan Galaxy J7 Prime 2 versiyonu 1549 TL fiyat etiketi ile satışa sunulurken, 32GB dahili depolama alanı bulunan versiyon 1749 TL satış fiyatı ile raflardaki yerini aldı. Cihazın Android Oreo ile değil, işletim sisteminin bir önceki versiyonu olan Android Nougat ile çalıştığını da hatırlatalım.