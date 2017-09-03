Samsung’un uzun zamandır çift kameralı olacağı söylentilerinin yapıldığı yeni telefonu Galaxy J7+, sonunda duyuruldu.

Geçtiğimiz ay Galaxy Note 8 ile çift kameralı telefonlara geçiş yapan Samsung, J serisi için de benzer bir kuruluma sahip olan Galaxy J7+’nın duyurusunu gerçekleştirdi. 13 + 5 MP’lik çift arka kameraya sahip olan telefonun tanıtımı Tayland’da yapıldı.

Galaxy J7 (2017) ile J7 Pro’nun birleşmesinden oluşan alüminyum gövde ile gelen Galaxy J7+, 5.5 inç büyüklüğünde Full HD Super AMOLED ekrana sahip. Samsung’un resmi sayfasında belirtilmemiş olsa da cihazın işlemcisinin Exynos 7870 olmadığı, yüksek ihtimalle Mediatek Helio P20 olacağı belirtiliyor. Bu karara etken olan durum, 2.4GHz’lik frekansı ve önceki sızıntı haberlerinin bu şekilde olması. Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise Home tuşunun üzerinde bir parmak izi okuyucunun ve sanal asistan Bixby uygulamanın bulunması.

17 Eylül tarihine kadar ön sipariş ile satın alınabilecek Galaxy J7+’nın fiyatı ise 390 dolar olarak belirlenmiş. Muhtemelen diğer pazarlarda da satışa sunulacak olan telefonun tüm özellikleri şöyle: