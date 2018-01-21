Samsung Galaxy J8'in Geekbench ve GFXBench Testleri Sızdı!

Bir süredir 2018'de çıkacağı iddia edilen, ancak Samsung tarafından resmi bir açıklama gelmeyen Galaxy j8'in özellikleri Geekbench ve GFXBench test sonuçlarıyla birlikte sızdırıldığı iddia ediliyor.

Samsung Galaxy J8'in bir süredir, Samsung'un orta üst segment "J" serisi telefonlarının 2018'de gelecek yeni modeli olduğu iddia ediliyordu. Ancak Samsung tarafından hiç bir bilgi ya da doğrulama gelmemişti. Bir süredir özellikle de GSMArena gibi siteler de bu durumun takipçisi halindeydi. Geçtiğimiz gün ise GSMArena Samsung Galaxy J8'in Geekbench ve GFXBench test sonuçlarının yani dolayısıyla da özelliklerinin sızdırıldığını iddia etti.

Ancak bunun en önemli kanıtı Galaxy J7'nin "SM-J720x" olarak geçmesi ve GFXBench'de gerçekten var olan test sonuçlarında listelenmemiş bir "SM-J720F" modelli bir cihaz olması. Ancak GFXBench'de var olan özellikler her ne kadar sızmış olsa da, var olduğu iddia edilen Geekbench testleri ortada yok. Yani GSMArena burada Galaxy J7'nin Geekbench sonuçlarını kaynak olarak göstermiş.

"İddia edilen Geekbench sonuçları. Ancak kaynak olarak buradan ulaşabileceğiniz Galaxy J7'ye ait Geekbench test sonuçlarından alınmış"

Bu anlamda bizim gördüğümüz kadarıyla, doğru olabilecek GFXBench sonuçlarına göre, J8'imiz eğer J720F modelli cihaz ise Android Oreo ile piyasaya çıkacak. 1.59 GHz Exynos 7885 octa-core(8 çekirdek) işlemciye sahip olan cihazımız 4 gb ram ile birlikte gelecek. Telefona ait diğer iddia edilen sonuçların ise kaynağı yine Galaxy J7'ye ait özelliklerin bulunduğu Geekbench testinden alınmış. Yani muhtemelen doğru değil.

Ancak şu durumda gayet ortalama ve fazla şaşırtıcı özelliklere sahip olmayan bir cihazla karşı karşıyayız. GFXBench'den cihaz tek çekirdekte 1208, çoklu çekirdekte 4121'lik bir skor almış. Aslında cihazın özelliklerine göre skorların da fena olmadığını söyleyelim. GFXBench sonuçlarını daha ayrıntılı incelemek için buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz.