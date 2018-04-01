Samsung Galaxy J8 Ve J8 Plus İçin Batarya Sızıntısı

Yeni gerçekleşen sızıntı haberlerine göre telefonların önümüzdeki birkaç hafta içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Daha önce 2018'de çıkacağı iddia edilen, ancak Samsung tarafından resmi bir açıklama gelmeyen Galaxy J8'in özellikleri Geekbench’te sızdırılmıştı. Orta ve üst segment olarak adlandırılan Samsung J serisi telefonlar uygun fiyatları nedeniyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Gerçekleşen son sızıntıdaysa Samsung Galaxy J8 ve J8 Plus telefonlarının bataryaları paylaşıldı.

Samsung Galaxy J8’de 3000 mAh kapasiteli bir batarya kullanılacakken, J8 Plus’ta 3500 mAh kapasiteli daha büyük bir batarya tercih edilmiş. Bataryaların boyutlarıyla oldukça uzun göründüğü için muhtemelen cihazların en azından 18:9 tam ekran tasarımına sahip olacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca Galaxy J8’de Exynos 7870 yoga seti kullanılması bekleniyor. Bu yonga setinde 14 nm okta çekirdek, 1.6 GHz hız ve 3 GB Ram bulunuyor. Ayrıca yeni cihazın Android Oreo 8.0.0 işletim sistemiyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Galaxy J8 Plus ise 3 GB Ram ve Snapdragon 625 yonga setiyle birlikte gelmesi bekleniyor. Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, önümüzdeki haftalarda telefonların piyasaya sürüleceği düşünülüyor.