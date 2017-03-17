Galaxy Note 5’e Android 7.0 Nougat Güncellemesi Geldi!

Samsung’un Galaxy S7 ve S7 Edge’e sunduğu Android Nougat, nihayet Note 5 kullanıcılarına da ulaştı

Samsung’un bundan bir süre önce beta testini yaptığı ardından geçtiğimiz aylarda Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerine sunduğu Android 7.0 Nougat güncellemesi nihayet Galaxy Note 5’e de geldi.

Birkaç gün önce Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modellerine gelen güncelleme şimdi de Galaxy Note 5’e gelirken, aynı zamanda Galaxy S6 Edge Plus modeline de geleceğini düşünüyoruz. Tasarımsal olarak S7 ve S7 Edge'deki yeni Nougat arayüzüne geçiş yapacak olan Note 5, daha stabil ve daha performanslı bir çalışma vadediyor. (Ne kadar olur zamanla göreceğiz)

Twitter’dan Şahin isimli takipçimizin paylaştığı görsele göre 1.3GB olan güncellemeyi telefonunuzdan Ayarlar > Hakkında > Sistem Güncellemeleri adımını takip ederek yükleyebilirsiniz.

Son olarak yukarıdaki bağlantıdan Samsung'da Android Nougat güncellemesini alacak olan telefonlara ve güncelleme tarihlerine bakabilirsiniz.