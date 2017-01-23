Samsung Resmen Açıkladı: İşte Tüm Detaylarıyla Note 7’nin Patlamasının Sebebi!

Uzun süredir merakla beklenen Galaxy Note 7’nin patlama sebebi, Samsung tarafından resmen sabaha karşı açıklandı.

Tanıtıldığında 2016’nın tartışmasız en iyi telefonu olarak kabul edilen Samsung Galaxy Note 7, genel olarak bir performans harikası olması sebebiyle kısa sürede 2-3 milyon adetlik satış başarısı yakalamıştı. Ancak Eylül ayında ortaya çıkan detaylara göre ardı ardına patlama haberleri yayılan Note 7, tam da senenin son çeyreğine gelinmişken Samsung’un korkulu rüyası haline gelmiş, küresel olarak toplatılmış, ardından gerekli önlemlerin alındığı vurgulanarak tekrar piyasaya sürülmüştü. Fakat, görünüşe göre çok kısa sürede sorunu egale etmek isteyen Samsung, “sorunsuz” dediği Galaxy Note 7’lerin de birer ikişer patlaması sonucunda telefonu piyasadan çekerek tekrar toplatmıştı.

Genel olarak sorunun bataryadan kaynaklı olduğu bilinse de Samsung’dan gelecek açıklama merak konusu olarak bekleniyordu. Sonuçta sorun bataryadan olsa da bu sorunu çözdüğünü iddia eden Samsung, neden ikinci partide de patlama sorunlarıyla karşılaşmıştı? 23 Ocak’ta açıklayacağını duyuran firma, TSİ sabaha karşı 4-5 gibi nihayet detaylı olarak sorunu açıkladı.

Samsung Galaxy Note 7 Neden Patladı?

Daha önce açıkladığımız gibi Samsung Galaxy Note 7’nin ilk batarya üreticisi Samsung SDI idi. Yani Samsung kendi bataryasını Galaxy Note 7’ye entegre etmişti. Ancak Samsung SDI üretimi olan bataryalar özellikle telefonun inceliği sebebiyle bataryanın sağ üst köşesindeki kıvrımda yapılan işlem hatası sebebiyle bataryanın negatif ve pozitif yüklü elektrotlarını (anot-katot) ayıran kesimin kıvrılması ve çok ince kalması sebebiyle birbirlerine karışıp, oluşan akımdan etkilenmesi sonucunda ısınmaya ve dolayısıyla da telefonun patlamasına sebebiyet vermişti.

Bunun üzerine acil bir şekilde harekete geçen Samsung, satış sayısına göre oranı düşük olsa da sorunun büyümesini önlemek adına tüm Note 7 cihazlarını geri çağırmaya karar verdi. Ardından değişim aşamasına geçen firma, bu sefer Samsung SDI bataryaları yerine Amperex Technology adındaki firmadan Galaxy Note 7 bataryası alarak ikinci parti ürünlerine bu yeni bataryalara yer verdikten sonra Note 7’yi yeniden piyasaya sürdü.

Fakat gel gelelim şansızlığın peşini bırakmadığı Samsung, Amperex Technology Limited tarafından üretilmiş olan bataryalardaki bazı hücrelerin yalıtım bandının eksik olması ve aynı zamanda bazı bataryalardaki anot ve katot arasındaki ayırıcıda sivri ve keskin çıkıntıları olması nedeniyle aradaki ayırıcı katmanın hasar görmesi sonucu anot ve katotların karışmasına sebebiyet verdi. Böylece sorunsuz denilen Note 7’ler de Amperex’in kötü çalışması sonucunda yine ısınarak patlamaya başladı.

Bu Sorunu Bulmak Neden Bu Kadar Sürdü?

Yaşanan ikinci şok dalgası ile hemen tekrar tüm dünya genelinde Note 7’leri toplatarak piyasadan çeken Samsung, teker teker sorundan emin olana kadar 200.000 Note 7 ünitesini ve ayrıca 30.000 de üretilmiş olan Samsung SDI ve Amperex Technology bataryalarını inceledi. Kendi incelemesinin yanı sıra UL, Exponent ve TÜV Rheinland gibi firmalara da Note 7 ve batarya örnekleri göndererek inceleten Samsung, cihazların tam manasıyla sebebini bulabilmek için sadece batarya kontrolü değil, aynı zamanda tüm donanımları, donanımların üretim süreçlerini, tüm yazılım çalışmalarını ve hatta lojistik detayları bile inceledi.

Sonuç olarak sorunun Samsung SDI ve Amperex bataryalarından kaynaklı olduğu kanısına varan Samsung, bu sabaha karşı da gerekli açıklamayı yapmış oldu.

Bundan Sonra Yaşanmaması İçin Alınan Önlemler

Bu sorundan büyük bir ders çıkartan Samsung, gerek Galaxy S8, gerekse bundan sonra üreteceği tüm cihazlarda hiçbir güvenlik sorunu yaşamamak adına 8 aşamalı yeni bir güvenlik testi geliştirdi.

Dayanıklılık testi ile bataryalara aşırı şarj olma, yüksek stres testi, aşırı ısınma testi ve darbelere karşı dayanıklılık testi gibi aşamalardan geçirerek ikinci bölüme geçecek olan Samsung, burada da her bir bataryanın olması gereken standartlara uygun olup olmadığına tek tek bakacak. Ardından X-Ray testi ile bataryaların yapısına göz atacak olan firma, daha sonrasında şarj dolumu ve boşaltımı testine tabi tutacak.

Ardından Toplam Uçucu Organik Bileşik adını verdiği testi ile uçucu olan organik bileşenlerin sızıntı ihtimali olup olmadığına da bakacak olan firma, bu testlerin ardından bataryayı sökerek onca testten geçmiş bataryanın son durumuna bakacak. Bunun ardından da normal bir kullanıcının telefon kullanım verilerinden yola çıkarak hızlandırılmış bir tüketici kullanım testine tutulacak olan bataryalar her aşamada, yani ilk üretimden cihaza yerleştirilip piyasaya sunmaya hazır olacak haline kadar voltaj testlerine tutulacak.

Böylece bir daha böyle bir sorunu yaşatmamaya kararlı olan Samsung, Galaxy S8, Note 8, Galaxy A (2017), Galaxy J (2017) gibi tüm cihazlar başta olmak üzere sorunu tamamen absorbe ettiğini söylüyor.

Her ne kadar Galaxy S8 satışlarında bu yaşanmış olan sorun bir ihtimalle etkili olacak olsa da Samsung’un Eylül 2016’dan bu yana tutumu ve açıkca özür dilemesi ve aynı zamanda muhteşem bir kriz durumu kontrolü yapabilmesi açısından gelecek ürün satışlarında da sorun yaşamama ihtimali de var. Tabii bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.