Samsung, Galaxy Note 7 Faciasını Unutturmayı Kafaya Taktı!

Samsung, akıllı telefon tarihinin en büyük fiyaskosunu kullanıcıları unutturmaya kararlı. Şirket, bunun için çeşitli ofisler açarken, gerekenleri yapmak için de söz verdi.

Samsung, Galaxy Note 7 fiyaskosundan bu yana kaliteye çok daha fazla odaklanıyor. Birkaç hafta önce, şirket, YouTube'da piyasaya çıkmadan önce Samsung'un akıllı telefonların nasıl üretildiğine ve hangi testlere maruz bırakıldığı konusunda videolar yayınladı. Teknoloji devi, şimdiyse ürünlerinin kalite-kontrolü için bir ofis kurduğunu kamuyou ile paylaştı.

Görünüşe göre Samsung hatalarından bazı şeyler öğrendi ve yakında satışa sunulacak akıllı telefonlarının, hem mecazi hem de gerçek düzeyde patlamayacağından emin olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor gibi görünüyor. Şirket, ürün kalitesinin üst düzeyde olduğunun bilinmesi için gerekli geliştirmeleri yaptı

Samsung, Note 7 sayfasını kapatmaya ve geleceğe bakmaya kararlı. Yine de firmanın önünde çok uzun bir yol var. Zira Samsung, hem ABD'deki hem de Güney Kore'deki davalarla mücadele etmek zorunda.

Üretici firma, 29 Mayıs tarihinde resmen tanıtılacak amiral gemisi cihazları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile geçmişi unutmayı hedefliyor.