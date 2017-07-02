Galaxy Note 7, Galaxy 'Note Fan Edition' Olarak Geliyor!

Samsung Galaxy Note 7'nin tekrar piyasaya sürülmesi uzun süredir bekleniyordu. Bu süreç zarfında ismi defalarca değişti. Fakat artık 'neredeyse' kesin bir şekilde ismi Samsung Galaxy Note Fan Edition olacak.

Aylardır devam eden spekülasyonlar ve şakaların üzerine Galaxy Note 7'nin ismi Galaxy Note Fan Edition olarak karşımıza çıkacak. Güney Kore'de sergilenen bir tanıtım posteri sayesinde bu bilgiyi elde ediyoruz. Galaxy Note Fan Edition'ın, 7 Temmuz'da Güney Kore'den başlayacak şekilde belirli ülkelerde satışa sunulması bekleniyor.

Samsung, geçen sene yaptığı hataları telafi etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor ve şimdiye kadar belli bir anlamda başarılı olmuş da diyebiliriz. Note 7, geçen sen eküresel olarak geri çağırıldıktan sonra Samsung, güvenlik testi prosedürlerini uyguluyor. Bu sefer bataryası elbette biraz daha küçük olacak ancak tabiri caizse 'elimizde patlamayacak'.

Yeniden satışa çıkacak cihazın pilinde tekrar sorun olursa (ki bu olasılık gerçekten düşük), anında kamuoyundan haberimiz olacaktır. Eğer her şey istedikleri gibi giderse, geçtiğimiz yılların telefonu Galaxy Note 5 bile şimdiki telefonlara kafa tutuyorken, Note 8'in yüksek fiyatına iyi bir alternatif olarak Note FE'nin satışlarında 'patlama' yaşanabilir.

Galaxy FE'nin piyasa çıkışı, bir lansman gibi anlaşılmamalı. Çünkü asıl lansman Note 8 için olacak. Note FE için ise daha çok, kalan telefonları elden çıkarma gibi bir politika izleneceğini belirtelim.

Fiyatı her ne kadar Note 8'den uygun olacak olsa da karşımıza küçük bir sorun çıkmıyor değil. Bu sorun da elbette fiyatı. Daha öncelerinde fiyatının neredeyse yarı yarıya olabileceği yönünde söylentiler vardı fakat o söylentiler yerini, yaklaşık olarak 700 dolarlık bir fiyata bıraktı. Şimdi bu noktada düşününce, geçen senenin kusurlu fakat tamir edilip yenilenmiş cihazları için 700 dolar vermeye gerçekten değecek mi? Sonuçta sorunsuz olarak satılan Note 7'nin fiyatı da çok farklı değildi. Ayrıca cihaz, Kuzey Amerika'da satılmak için tasarlanmadı, yani Kuzey Amerika'da bile satılmayacak bir cihazın fiyatı 700 dolar civarı olacak.

Dedikodular doğru çıkar ve Note FE'nin fiyatı 700 dolar civarı olursa, birçok güzelim cihaz, sırf izlenen politika yüzünden raflarda kalabilir.