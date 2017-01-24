Samsung, Galaxy Note 7'nin Patlama Nedenini Anlatan Videoyu Türkçe Altyazılı Yayınladı

Note 7'nin patlama nedenini açıklayan ve ilerleyen modellerde alacakları önlemleri bir videoda özetleyen Samsung bu videosunu Türkçe altyazılı olarak da yayınladı.

Bildiğiniz gibi Samsung, geçtiğimiz gün resmi olarak Samsung Galaxy Note 7 modelinde neden patlama sorununun meydana geldiğini detaylı bir şekilde açıklamış ve ilerleyen modellerde böyle bir sorun yaşanmaması için yeni güvenli cihaz sisteminden bahsetmişti. Biz de Samsung'un açıklamalarından sonra konuyla ilgili detayları sizlere aktarmıştık.

Aynı zamanda bu açıklamayla birlikte Note 7'nin patlama nedenini ve yeni güvenlik önemlerini bir videoyla özetleyen Samsung bu videosunu Türkçe altyazılı olarak "Kaliteden asla ödün vermeyiz" başlığıyla Samsung Türkiye YouTube kanalı üzerinden de paylaştı.

Samsung'un yayınladığı bu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: