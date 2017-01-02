Samsung, Galaxy Note 7'nin Patlama Sebebini Bu Ay İçinde Açıklayacak

Samsung, Galaxy Note 7’nin yanmasıyla ilgili olarak yaptığı araştırmanın sonuçlarını bu ay içinde yayınlayacak. Ayrıca Instrumental firmasının bununla ilgili bir teorisi var.

Güney Koreli JoongAng Ilbo isimli gazetenin yaptığı habere göre Samsung, Galaxy Note 7’nin yanmasıyla ilgili olarak yaptığı araştırmanın sonuçlarını bu ay içinde açıklayacak.

Geçtiğimiz ağustos ayında satışa sunulan Samsung Galaxy Note 7, satışa sunulmasından kısa bir süre sonra yandığına dair haberlerle gündeme geldi. Daha sonra eylül ayının başında Samsung, Galaxy Note 7’nin satışlarını durdurduğunu ve telefonun yanmasına neyin neden olduğuyla ilgili bir araştırma başlattığını duyurdu.

Samsung, mağdur olan kullanıcılarının telefonlarını hemen yenileriyle değiştirdi, ancak yeni telefonlarda da aynı problem olmasından dolayı Samsung, tüm dünyadaki Galaxy Note 7 cihazları geri çağırdı. Bu olay, Samsung’a milyonlarca dolara mal oldu. Ekim ayında Samsung analistleri ve yatırımcıları, bu olayın 5,1 milyar dolar kadar bir kar kaybına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Geçtiğimiz ay Samsung, Mashable’a mühendislik, üretim ve kalite kontrol süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesi için bağımsız üçüncü taraf uzmanlarla çalıştıklarını söyledi. Bizler, Galaxy Note 7’nin yanmasıyla ilgili olarak yapılan araştırmanın sonuçların beklerken birçok insan, Samsung’un daha ince bir telefon yapma çabalarının bu sorunu tetiklemiş olabileceğini düşünüyor. Teknoloji devlerine üretim ve tasarım sorunlarında yardım eden Instrumental firmasının raporu da bu düşünceleri doğruluyor. Instrumental’in raporuna göre Samsung Galaxy Note 7’nin bataryası telefonun içinde çok sıkı bir şekilde duruyor ve bu, lityum kobalt oksit ve grafit tabakalarının birbirine değmesine neden olmuş olabilir. Bu durum da telefonun aşırı ısınarak yanmasıyla, hatta patlamasıyla sonuçlanır.