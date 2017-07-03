Samsung Galaxy Note 7'nin yenilenmiş versiyonu Galaxy Note FE, karşımıza Bixby ile gelecek.

Samsung'un yenilenen telefonu Galaxy Note7, 7 Temmuz'da Galaxy Note Fan Edition olarak satışa sunulacak. Samsung, bazı cihazların aşırı ısınması ve 'alev alması' nedeniyle geçtiğimiz zamanlarda cihazları geri toplamış ve 3 milyon cihazın iade edilmesini istemişti. Ancak yenilenen telefonlardaki donanımlar, eski Note 7'nin sorunsuz veya yenilenen parçalarından oluşuyor.

Fan Edition'ın donanımı daha çok orijinal Galaxy Note 7 ile aynı olsa da, Samsung, şirketin "çoklu güvenlik tasarımlarıyla zenginleştirildiğini" iddia ediyor ve 3.200 mAh pil kullanıyor. Yenilenerek karşımıza çıkacak cihazın elbette yazılımı da yenileniyor. Yenilenen Note 7, elimize, dijital asistan Bixby ile geçecek. Yalnızca 400 bin adet Galaxy Note Fan Edition'un üretileceğini ve satış önceliğinin de Güney Kore olacağını belirtelim.

Ayrıca söylentiler doğrultusunda Samsung, yeni Galaxy Note 8'i de Ağustos ayında duyuracak. Bu da birçok insanın Note 8'i tercih edebileceği anlamına geliyor. Cihazda çift kamera ve kıvrımlı ekran olması bekleniyor.