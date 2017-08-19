Samsung Galaxy Note 8, 15 Eylül'de Satışa Çıkabilir!

Samsung'un Note serisindeki 2017 amiral gemisi olacak Galaxy Note 8, beklenenden daha erken piyasaya sürülebilir.

Samsung'un geçen yılın hezimetini üzerinden atmak istediği yeni Note modeli olacak Galaxy Note 8, Ağustos'un 23'ünde New York City'deki etkinlikte tanıtılacak.

Sızıntıların üstadı Evan Blass (@evleaks), son tweetlerinde Samsung Galaxy Note 8 ile ilgili tarih ve bir kaç bilgiyi bizlere ulaştırdı. Evan Blass'a göre 23 Ağustos'ta tanıtılacak akıllı telefon, tanıtımın hemen ertesi günü, yani 24 Ağustos'ta ön siparişe açılacak. Telefonun mağazalara ulaşması ise 15 Eylül'ü bulacak.

Telefonu ön sipariş verenler için özel olarak verilecek hediyeler hakkında da bilgi veren Blass, Amerika ve Avrupa'daki müşteriler için farklı hediyeler olacağını açıkladı. ABD'den verilen ön siparişlerde kullanıcılara 256 GB MicroSD kart + Kablosuz şarj aleti ya da 360 derece kamera şeklinde iki seçenek sunulacak. Avrupa'dan ön sipariş verenlerin ise tercih hakkı bulunmazken herkese DeX Dock verilecek.

Samsung'un ilk çift kameralı telefonu olacak Galaxy Note 8, çıktığında geçen yılın Note modeli gibi ilgi çekici ve yılın telefonu olmaya aday bir model olacak gibi görünüyor.