Galaxy Note 8'de Bulunan PENUP Android 8.0 Oreo Desteği Aldı

Samsung, çıkardığı son amiral gemisi Galaxy Note 8’in S Pen’i için sunduğu PENUP uygulamasını güncelledi.

Samsung, telefonlarına Android 8.0 Oreo desteğini sonunda getirmeye başladı. Henüz Oreo güncellemesi almayan Galaxy Note 8, bunun öncesinde telefonu Galaxy S8’den ayıran en önemli fark olan S pen’i güncelledi. Yanında gelen kalemi sayesinde birbirinden iddialı özellikler sunan Galaxy Note 8, Google Play Store üzerinden Android 8.0 Oreo güncellemesini aldı.

Bilmeyenleriniz için Samsung, Galaxy Note kullanıcılarının cihazlarındaki S Pen’i kullanarak yaptıkları sanatsal içeriklerin tanıtımına izin vermek için PENUP sosyal paylaşım ağını sunmaya başlamıştı. Yaklaşık 4 yıldır hizmet veren PENUP, S Pen’i kullanarak fotoğraflara veya boş bir alana özel tasarımlar çizdiğinizde bunu diğer insanlarla paylaşabileceğiniz bir alan halini aldı.

PENUP, bunun dışında fırçalar, sunulan efektlerin geçişleri ve S Pen kullanımında bazı tüyolar da veriyordu. Samsung, Galaxy Note cihazlarında PENUP’ı varsayılan uygulamalardan biri olarak getiriyor. Şirket, şimdi bu uygulamayı Google Play Store’da 2.9.00.14 sürümüne yükseltti ve bununla birlikte Android 8.0’a destek verdiğini doğruladı.

Yapılan bu işlem, Samsung Galaxy Note 8’in çok yakında Oreo güncellemesi alacağını gösteriyor. Eğer siz de PENUP kullanıyorsanız, güncel versiyonunu Google Play Store’dan indirebilirsiniz.