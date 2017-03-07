Galaxy Note 8’de Çift Kamera Kullanacağı Kısmen Duyuruldu!

Samsung, Twitter’dan yaptığı Exynos paylaşımı ile Galaxy Note 8’de çok büyük ihtimalle çift arka kamera kullanılacağına işaret ediyor.

Samsung’un Galaxy S8 tanıtımına sayılı günler kala akıllarda bir de Galaxy Note 8 gelmiyor değil. Galaxy Note 7 her ne kadar batarya problemi yaşamış olsa da eğer sorunsuz bir telefon olsaydı tartışmasız yılın en iyisi olacaktı.

Şimdi ise Galaxy S8 ile büyük yeniliklere giden, özellikle sorunlu Note 7 sonrası gelecek yeni Note modeli olması sebebiyle Samsung’un çok önem vereceği Galaxy Note 8 için şimdiden birçok söylenti dolaşıyor olsa da Samsung bu sefer kendisi dolaylı yoldan Note 8’in bir özelliğini duyurdu.

Yukarıda görebileceğiniz paylaşımı yapan Samsung, ilgili tweetinde “Take great pictures. #Exynos8895 with #DualISP for #DualCamera.” diyerek, yani “Exynos 8895’in mift kameralar için Dual ISP özelliği sayesinde harika fotoğraflar çekin” vurgusu ve Samsung hatlarına sahip olan çift kameralı bir telefon göstermesi “Aha Note 8 çift kamera ile geliyor düşüncelerini arttırdı.

Özellikle Galaxy S8’de beklediğimiz ama olmayacağı kesin olan çift kamera teknolojisi, görünüşe göre Note 8’in artılarından biri olacak. Ancak bu paylaşımın özellikle markaların Exynos 8895’i kullanması adına yaptığı bir reklam olduğunu da unutmamak gerek.a