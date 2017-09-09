Galaxy Note 8'de Ekranın Çözünürlüğü Nasıl Değiştirilir?

Samsung'un yeni amiral gemisinde bulunan WQHD+ ekranının çözünürlüğü isteğe göre düşürülebiliyor. Bu değişimi nasıl yapacağınızı açıklamaya çalıştık.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8’in piyasaya sunulmasına 1 hafta kadar bir zaman kaldı. Şu anda belirli kişilerin dışında kimsenin elinde bulunmayan telefon çok yakında maddi durumu iyi olan veya borçlanmaktan çekinmeyen insanların ceplerini dolduracak.

Hal böyle olunca biz de bu güzel insanlara Galaxy Note 8’de karşılaşacakları önemli bir olayı açıklayalım dedik.

Eğer cebinizde daha önce Galaxy S8 yoksa bu yeni özelliği muhtemelen bilemeyeceksiniz. Bu yüzden de bugün sizlere QHD telefonunuzun ekranının çözünürlük ayarlarını değiştirmeyi göstereceğim. Galaxy S8 kullanıcıları bilirler, WQHD+(1440 X 2960 piksel) olan ekranlarını isterlerse 1080 x 2200 FHD+ veya 1480 x 720 HD+ çözünürlüğe taşıyabiliyorlardı. Ekranın çözünürlüğünü düşürmek, özellikle şarjın az kaldığı yerlerde pil tüketimini önemli ölçüde düşürüyordu.

Galaxy Note 8’de Çözünürlüğü Ayarlama

1. Adım: Her şeyde olduğu gibi ilk olarak ayarları(settings) açıyoruz ve doğrudan Ekran(Display) seçeneğine gidiyoruz.

2. Adım: Ekran’a girdikten sonra Ekran Çözünürlüğü(Screen Resolution) seçeneğine tıklıyoruz.

3. Adım: Açılan pencerede üç derecesi olan bir alan var. Bu alandan istediğiniz çözünürlüğe gidebilirsiniz.

Telefonunuzun çözünürlüğünü bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yalnız -kişisel fikrim- bu kadar para verdiğiniz telefonu şarjı çabuk bitmesin diye HD+’da kullanmasanız daha iyi olur. Bu seçeneği yalnızca zor durumlarda tercih etmenizi öneriyorum.