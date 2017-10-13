Galaxy Note 8'de Gezinme Tuşları Nasıl Değiştirilir?

Galaxy Note 8 tuş kombinasyonlarını ayarlardan kolayca ayarlayarak, ileri geri gibi gezinme tuşlarını dilediğiniz şekle dönüştürebilirsiniz.

Bazı Android telefonlarda geri tuşu soldadır, bazılarında ise sağda. Üreticiler kafalarına göre yerleştiriyorlar butonların yerini. Bazı telefonlarda bu yerleri değiştirebilme seçeneğinin olduğunu görmek güzel. Tabii Galaxy Note 8 gezinme tuşları da özelleştirilebiliyorlar. Nasıl yapacağınızı göstereceğiz.

Gezinme tuşlarının yerlerin asıl değiştirilir

1. Ayarlar’a gelin

2. ‘Ekran’a geçin

3. Aşağıya inin ve ‘gezinti çubuğu’nu seçin

4. ‘Tuş düzeni’ bölümünü seçerek, istediğiniz tuş kombinasyonunu tercih edin.

Gezinti çubuğunda yapılacak başka ilginç şeyler olduğunu da belirtelim. Örneğin gezinti çubuğunu görünür hale getirmek ya da gizlemek için iki kere tıklanabilen bir tuş var. Aynı zamanda arka yüzün rengini değiştirebilir, home tuşu üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.

Hepsi bu kadar! Artık ‘Geri, Home ve Son Eylemler’ tuşlarını istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.