Samsung, Galaxy S8 Plus'ta Mütevazi Davranmayacak!

Samsung, Galaxy Note 7 faciasını unutturmak için inanılmaz bir efor sarf ediyor. Kullanıcı beklentilerini yükselten "Great" kod adıyla yeni tablet (muhtemelen Galaxy Note 8) telefonda bu eforun bir parçası.

Düşüşten önce gurur mu gelir? Belki de ama şimdilik gelişmelerin "cezbedici" olduğunu söylemeliyiz. Samsung, bu yılki Galaxy Note cihazı için seçtiği kod adı duyurdu. Şirket, kod adı olarak “Great” ismini seçtiğini açıkladı. “Great” dilimizde muazzam, büyük ve muhteşem gibi anlamlara geliyor.

Söz konusu kod adı bile Samsung'un Galaxy S8 ailesinden neler beklediğini ortaya çıkarıyor. Güney Koreli üretici bu kodla tüm rakiplerine de meydan okuyor ve tüketici beklentilerini yükseltiyor. Elbette firmanın Galaxy Note 7'i tamamen unutturmak istediğini de aklımızdan çıkarmayalım.

Samsung, Galaxy S8 ailesinin omuzlarına muazzam bir yük yüklemiş durumda. Galaxy 8 Great'in (tam ismi konusunda emin değiliz ama Note 8 olma ihtimali yüksek) görevi hiç de kolay olmayacak.

Yeni cihaz, öncülerinden daha büyük bir ekrana sahip olacak ve geleneksel S Pen desteği de devam edecek. Tablet telefonun diğer bir kod adı ise SM-N950F. Great'in daha akılda kalıcı olduğunu söyleyebiliriz.