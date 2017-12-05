Samsung, çıkardığı son amiral gemisi Galaxy Note 8 için yeni bir güncelleştirme yayınladı. Güncelleştirme arasında en dikkat çekici olanı VPN servisi oldu.

Samsung, Galaxy Note 8 Kasım ayı güvenlik güncelleştirmesini yayınladı. Güncellemede pek çok özellik bulunuyor, ancak bunlar arasında en önemlisi Secure Wi-Fi, yani VPN hizmeti oldu. Bu yeni özellik, internet trafiğinizi şifreleyerek, uygulamaların ve web sitelerinin sizi izlemelerini engelliyor. Samsung VPN hizmeti sayesinde genel Wi-Fi şebekelerinde güvenli bir şekilde gezinebileceksiniz.

Yeni özellik çok güzel olsa da, bazı kullanıcıların canını sıkabilir. Secure Wi-Fi hizmeti, her kullanıcıya aylık 250 MB internet erişimi sağlayacak. Bu hizmeti 24 saat boyunca kullanmak isterseniz 0,99 Euro, 1 ay boyunca kullanmak isterseniz de 1,99 Euro ödemeniz gerekiyor.

Şu anda Play Store üzerinden indirebileceğiniz bir uygulama olmayan Secure Wi-Fi, Samsung yazılım güncelleştirmesi ile Note 8’e getirildi. Bu hizmetin ileride, diğer Samsung cihazlarına gelip gelmeyeceğini şu an için bilmiyorum, özellikle Galaxy S8 gibi şirketin diğer amiral gemilerinde bu tarz bir yazılımın olması hoş olurdu.

VPN hizmetini 3. parti yazılımlar aracılığı ile alabiliyoruz, ancak bu yazılımların kaliteli olanları ücretli oluyor. Ücretsiz olanlar da pek güvenilir olmuyor. Bu yüzden Samsung gibi firmaların sunduğu bu hizmetler, çoğu kullanıcının ilk tercihi oluyor.