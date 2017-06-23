Galaxy Note 8'in Avrupa'da Satış Fiyatı Belli Oldu!

Galaxy Note 8, cüzdanları titretmeye geliyor.

Note 7'de yaşadığı büyük skandalın ardından, adından söz ettirecek ve Note 7'yi unutturacak yeni bir Note cihazı yapmak isteyen Samsung, bu sebeple Note 8'in üzerine baya bir titremekte.

Özellikleri bağlamında Samsung'un -doğal olarak- en gelişmiş cihazı olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan Note 8'in daha önceden bazı teknik detayları, test sonuçları ve piyasaya çıkacağı tarih gibi bilgileri sızdırılmıştı. Şimdi ise telefonunun belki de en merak edilen şeyi, yani fiyatı ortaya çıkmış durumda.

Note 8'e dair pek çok sızıntının geldiği kaynaklara göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde 925 dolar fiyat ile piyasaya çıkacağı söylenen Note 8'in Avrupa'daki satış fiyatı ise 999 euro olacak. Bu da -tahminen- Türkiye'de satışa sunulacak Galaxy Note 8'lerin 5000 TL'ye yakın bir fiyat ile karşımıza çıkması anlamına geliyor.

Tabi Galaxy S8 ve S8+'ın fiyatlarını da göz önüne aldığımızda Note 8'in 5000TL gibi bir fiyatla gelmesi, aslında bizler için pek şaşırtıcı olmaz. Fakat söz konusu 5000 TL gibi bir para olunca, dikkat çekmesi de normal.