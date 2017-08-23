Samsung Galaxy Note 8'in Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Günlerdir beklediğimiz an geldi çattı ve Samsung, biraz önce Galaxy Note 8'in duyurusunu gerçekleştirdi.

Yabancı kaynaklardan kulağımıza gelen bilgilerin ardından son söz, en tepedeki Samsung'dan geldi ve Galaxy Note 8 resmi olarak tanıtıldı. Bu zamana kadar söylenegelenlere baktığımızda pek bir farklılığın olmadığını gördüğümüz Galaxy Note 8, geçtiğimiz sene yaşanan Galaxy Note 7 faciasını tamamen unutturacak gibi duruyor.

Samsung’un Mobil Bölümü Başkanı DJ Koh, tanıtıma geçtiğimiz yıl Galaxy Note 7’yle birlikte yaşanan batarya patlamalarına istinaden Samsung kullanıcılarına sadık kaldıkları gerekçesiyle teşekkür ederek başladı. Buna en iyi şekilde cevap verecekleri bir ürün tasarlamak için yıl boyunca sıkı çalıştıklarını belirten DJ Koh, Galaxy Note 8’in sahip olduğu özelliklerden bahsetmeye başladı.

Ekran

Kullanıcıların yıllardır tasarımından memnun olduğu gerekçesiyle bu anlamda pek bir değişiklik yapmayan Samsung, Galaxy Note 8 ile en büyük değişikliği Infinity Display, yani sonsuz ekran ile yaptı. 6.3 inç büyüklüğü ile sinematik bir ekran deneyimi yaşatacak Galaxy Note 8, yeni edge ekranı ile en iyi ekran tutuş deneyimini yaşatacak.

Kamera

Çok güçlü bir çift kameraya sahip olan Galaxy Note 8, x2 OIS ile gelecek. Bu sayede cihaz hareketli olsa dahi en iyi görüntü kalitesi sunacak. Tam bu esnada iPhone 7 Plus’la kıyaslanan Galaxy Note 8’in rakibine oranla ne kadar etkili bir performans sergilediği, sanırım aşağıdaki görselle çok daha net anlaşılıyor. Çift arka kamera 12 MP çözünürlüğe sahipken ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde olacak.

S-Pen

Yeni S-Pen ise bu zamana kadarki en geniş ekran ile en iyi düzenlemelerin ve güzelleştirmelerin yapılmasını sağlayacak. Tartışmasız en modern deneyimi sunan S-Pen ile yazdığınız yazıları direkt olarak SMS şeklinde gönderebileceksiniz. Bir diğer göze çarpan özellik ise fotoğrafın üzerine S-Pen’le yazılan yazının animasyon haline dönüştürülebilmesi. Bunun özellikle de gençler arasında sıklıkla kullanılacağını düşünüyorum.

Galaxy Note 8 kullanıcıları, döviz kurlarını istedikleri para birimine eş zamanlı olarak dönüştürecek ve çeşitli yazıları otomatik olarak istedikleri dile çevirebilecekler.

Dex: Masaüstü paylaşım fonksiyonu

Daha önceki Dex uygulamasından farklı olarak Galaxy Note 8'de cihazınızı masaüstü bilgisayarınızla ilişkilendirerek, örneğin canlı olarak yaptığınız bir görüşmeyi anlık olarak masaüstü ekrana aktarabiliyor ve masaüstünde yapacağınız tüm işlemleri, görüşme yaptığınız kişiyle anlık olarak paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca önceden tüm oyunlar tam ekran olmazken artık bazı oyunlar tam ekran olarak oynanabilecek. Bundan yola çıkarak oyunlara tam anlamıyla klavye ve mouse desteği de gelmiş olabilir.

Bellekler

Galaxy Note 8, beklediğimiz gibi 6 GB RAM'e sahip olacak. MicroSD kart desteğine de sahip olan Galaxy Note 8, kullanıcılarına geniş bir depolama alanı deneyimi sunacak. Lansman esnasında depolama seçeneklerinden bahsedilmese de muhtemelen 64 GB'lik bir seçenek bulunacak.

Batarya

Bu zamana kadar bataryanın 3300mAh civarında gelmesi bekleniyordu. Hemen hemen beklediğimiz gibi oldu ve Galaxy Note 8, 3280mAh gücünde bir batarya ile gelecek. Kablosuz şarj özelliğinin yer aldığı cihazda ayrıca hassle-free (çabasız) şarj özelliği de bulunacak.

Kulaklık ve kulaklık girişi

Galaxy Note 8'de 3.5 mm'lik jak girişi olacak.

Fiyatı

Samsung'un resmi sitesinde Galaxy Note 8'in fiyatı 4999 TL olarak belirlendi. Türkiye'de henüz üç farklı renk seçeneği gözüken Note 8'i satın alacak kullanıcılar 500 TL'lik SamsungWA hediye çekine veya Gear S3 Frontier'e sahip olacaklar.

Renkler

Cihaz, 4 ayrı renk alternatifiyle birlikte gelecek. Bunlar orkide grisi, gece yarısı siyahı, altın ve derin deniz mavisi.

Genel olarak toparlayacak olursak;

Galaxy Note 8'in tüm teknik özellikleri:

6.3 inç büyüklüğünde QUAD HD Super AMOLED sonsuz ekran ve 522 ppi yoğunluğu

8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 825 / 8 çekirdekli Samsung Exynos 9 serisi 8895 işlemci alternatifleri + Adreno 540 grafik işlemcisi

6 GB LPDDR4 RAM ve 64/128/256 dahili hafıza alternatifleri

Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi

Hibrit çift SIM kart desteği

LED flaş destekli, f/1.7 geniş açılı lense sahip, OIS destekli 12 MP + telephoto lens özellikli, f/2.4 geniş açılı lense sahip, OIS destekli, 2x optik zum özelliğine sahip (10x dijital zuma kadar arttırılabilir) 12 MP'lik çift kamera

8 MP çözünürlüğünde, fokuslanma özelliğine sahip ön kamera

Suya ve toza karşı dayanıklı IP68 sertifika

Boyut: 162.5 x 74.8 x 8.6mm, ağırlık 195 gram

Hızlı şarj özelliğine sahip 3300mAh büyüklüğünde batarya

Aşağıda, birkaç gün önce hazırladığımız 'Galaxy Note 8 nasıl olacak?' başlıklı videomuzu izleyebilirsiniz.