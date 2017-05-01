Galaxy Note 8 İçin Çıkmış En İyi Konsept Tasarım Videosu

Samsung Galaxy Note 8 için hazırlanmış konsept video, telefonun nasıl olması gerektiğini en ince detaylarına akdar gösteriyor. Videoda yer alan telefon ile beklenen Note 8 arasında ne gibi farklılıklar olacak?

Samsung, Galaxy S8’i satışa sunduğundan beri son derece başarılı geri dönüşler alıyor. Note 7 ile başı yanan Samsung, ismini Galaxy S8 ile temize çıkartmayı başardı.

2017’nin ikinci yarısında çıkmasını beklediğimiz Note 8 ise merak edilen telefonlar arasında önemli bir konuma geçti. Note markasına sadık kalacağını defalarca yineleyen Samsung, sonunda telefonun çıkacağını herkese inandırmayı başardı. Yanında sürpriz yapıp yeni bir amiral gemisi modeli çıkartır mı bilinmez, ancak Note serisi kaldığı yerden devam edecek.

Son zamanlarda Galaxy Note 8 ile birçok konsept çalışması gördük; ancak yayınlanan yeni video, Galaxy Note 8’i en iyi şekilde gösteren çalışma olmuş. Normal telefon boyutlarından çıkarak “Phablet” boyutlarına ulaşmasını beklediğimiz Note 8, yayınlanan konsept videoda bizlere birçok özelliği sunuyor. Note 8’in videosunda göze batan en önemli konular, telefonun Infinity Display ekranı ile gelmesi ve dik yerleştirilmiş çift arka kamerasının bulunması oldu. Samsung’un çift kameralı telefonlara geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor, ancak bunu Note 8 ile mi yapar yoksa Galaxy S9’u mu bekler bilinmiyor.

Resmi bilgiler gelmediği için net bir bilgiye sahip değiliz, ancak videoyu hazırlayan kişi, telefon hakkında sızdırılan bilgilerin ışığında bu videoyu hazırlamış. Peki konuyla ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir? 6.4 inç boyutunda geleceği söylenen Note 8’in ne gibi özelliklerle gelmesini bekliyorsunuz? En önemli soru ise 4000 TL’den satışa sunulan Galaxy S8’den sonra Note 8’in hangi fiyatla geleceğini öngörüyorsunuz?