Samsung, Galaxy Note 8 İçin Şüpheli Bir Güncelleme Yayımladı!

Samsung, Fransa'daki Galaxy Note 8 kullanıcılarına oldukça büyük bir güncelleme yayınladı. Fakat sürüm notlarına göre güncelleme yalnızca güvenlik iyileştirmeleri içeriyordu. Bu durum Samsung'un güncelleme ile gizli bir özellik yayımlamış olabileceği söylentilerine yol açtı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz Ağustos ayında tanıttığı dev ekranlı amiral gemisi Galaxy Note 8 için 707.5 MB büyüklüğünde bir güncelleme yayımladı. Bu boyutta bir güncelleme genellikle cihaza yeni bir özellik geldiğinin göstergesidir.

Samsung’un yayımladığı sürüm notları ise bunun tam tersini söylüyor. Sürüm notlarına göre güncelleme yalnızca Ocak ayı güvenlik güncellemelerini içeriyor. Güncelleme ile Samsung yazılımında bulunan 13, Android yazılımında bulunan 6 açık düzeltiliyor.

Fakat geliştiriciler güncellemenin güvenlikten ibaret olduğu konusunda şüpheli ve güncelleme ile birlikte yeni bir özellik gelmiş olabileceğini ya da ilerleyen dönemde gelecek bir özelliğin ipuçlarını taşıyor olabileceğini düşünüyorlar.

Güncelleme şu an için yalnızca Fransa’daki Galaxy Note 8 kullanıcılarına sunuldu fakat ilerleyen günlerde diğer pazarlardaki kullanıcılara da sunulacaktır.