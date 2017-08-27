Galaxy Note 8'in 6.3 İnçlik Ekranı Full HD+ Olarak Gelecek

Samsung, resmi web sitesinde Galaxy Note 8'in ekranının Full HD + olarak geleceğini ancak ayarlardan bu çözünürlüğün yükseltilebileceğini açıkladı.

Samsung Galaxy Note 8, bu haftanın başlarında resmi oalrak tanıtıldı. Galaxy Note 8, şimdiye kadarki en büyük ekrana sahip Note cihazı olarak karşımızda duruyor. Samsung'un açıklamasına göre 6.3 inçlik ekranıyla cihaz, diret olarak karşımıza Quad HD + (1440 x 2960 piksel) olarak çıkmayacak.

Tıpkı Galaxy S8 ve Galaxy S8 + 'de olduğu gibi, Galaxy Note 8'in varsayılan çözünürlüğü de Full HD + olacak. Bu bilgi Samsung'un resmi web sitesinden geldi, yani kesin. Ekranın 18.5: 9 en-boy oranı nedeniyle çözünürlük 1080 x 2220 piksel. Normalde 1080 x 1920 Full HD çözünürlüklere alışsak da Samsung biraz daha farklı bir yol izlemiş.

Elbette bu durum, Samsung'un ayarlar kısmından değiştirilebiliyor. Dilediğiniz zaman ayarlar kısmından Full HD + olan çözünürlüğünüzü Quad HD+ ve WQuad HD+ olarak değiştirebilirsiniz. Ancak insan gözü olarak düşündüğümüzde, aradaki piksel farkını anlamanız neredeyse imkansız. Bu yüzden Samsung'un varsayılan yaptığı ekran çözünürlüğü en mantıklısı çünkü batarya açısından da diğerlerine göre büyük bir kazanç sağlıyor.