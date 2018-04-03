Samsung Note 8'in ABD Versiyonuna Oreo Güncellemesi Geldi

Uzun zamandır beklenen Android 8.0 Oreo güncellemesi neredeyse tüm versiyonlara verilmesine rağmen, Note 8'in ABD'deki operatör kilitsiz modeline gelmemişti. Bugün itibariyle, bu sürüm de Oreo güncellemesine kavuştu.

Samsung Galaxy Note 8'in operatör kilitsiz modeli için Android 8.0 Oreo güncellemesi nihayet yayınlandı. Yaklaşık 2 hafta önce ülkemiz için yayınlanan güncelleme, ABD'deki kilitsiz Note 8 kullanıcıları için henüz yeni geliyor.

Normalde operatör kilitli olarak satılan telefonlara güncelleme daha geç gelirken, ABD'deki Note 8 kullanıcıları için bir istisna yaşanmış oldu. Geçtiğimiz hafta AT&T, Sprint, Verizon ve T-Mobile operatörleri için yayınlanan güncelleme, bugün itibariyle kilitsiz Note 8 kullanıcıları için de indirilebilir durumda. 1.1 GB boyutundaki güncelleme, Mart ayı güvenlik güncellemeleriyle beraber geliyor.

Bu tip büyük güncellemeler, birçok marka tarafından kademeli olarak sunulduğundan dolayı, güncellemeyi almadıysanız hemen endişeye kapılmayın. ABD'den alınmış kilitsiz bir Note 8'e sahipseniz, çok yakın bir zaman içerisinde Oreo güncellemesine kavuşacaksınız. Samsung'un Oreo güncellemesini önce operatör cihazlarına vermesi stratejik bir hareket gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Samsung'un güncelleme politikasını başarılı buluyor musunuz?