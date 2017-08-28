Galaxy Note 8'in Batarya Kapasitesi Neden Küçültüldü?

Samsung, yılın en büyük akıllı telefonu olmasına rağmen Galaxy Note 8'de bataryayı küçültmüştü. Samsung'dan gelen resmi açıklama işlemcilerin verimliliğini neden olarak sunsa da uzmanlar bu açıklama ile tatmin olmadı.

Samsung Galaxy Note 8, şüphesiz ki şu an fiyatı, özellikleri ve tasarımı ile piyasadaki en lüks akıllı telefon. Cihaz her açıdan mükemmele yakın olmasına rağmen batarya konusunda son derece eleştiriye açık durumda.

Geçtiğimiz yıl yaşanan Galaxy Note 7 felaketinden sonra Samsung’un Galaxy Note 8 bataryasını 3300 mAh seviyesine düşürmesi ilk başta ‘yoğurdu üfleyerek yeme’ olarak düşünülmüştü. Ancak Samsung’un diğer amiral gemilerini düşünence durum pek de öyle gözükmüyor.

Samsung, Mart ayında tanıttığı Galaxy S8+ modelinde 3500mAh bataryaya yer vermişti. Hem boyut hem de ekran olarak daha büyük olan Galaxy Note 8’de ise yalnızca 3300 mAh batarya bulunuyor. Bu durum, Samsung’un bataryayı küçültmesinin farklı nedenleri olabileceğini akıllara getiriyor.

Samsung’un mobil cihazlar bölümü başkanı DJ Koh, Galaxy Note 8 bataryasının neden küçültüldüğü sorusuna ‘çünkü küçültebiliyoruz’ dedi. Koh, Galaxy Note 8’de kullanılan Snapdragon 835 ve Exynos 8995 işlemcilerin verimlilikleri ile batarya kapasitesini küçültmeyi mümkün kıldıklarını söyledi.

Bir başka görüş ise bataryanın küçülmesini çift kamera teknolojisine bağlıyor. Söylenenlere göre Samsung, çift kameraya yer açabilmek için pili küçültme yoluna gitmiş. Eğer gerçek buysa, Galaxy Note 8 satışa çıktıktan kısa süre sonra günlük kullanımda anlaşılacaktır.