Samsung Note 8'in Benchmark Test Sonuçları Ortaya Çıktı!

Uzun süredir kendinden söz ettiren Samsung Galaxy Note 8'in Benchmark sonuçları ortay çıktı.

Samsung Galaxy Note 8, Benchmark testleri yapılırken Android 7.1.1 Nougat ile çalışıyordu. Bu noktada Note 8'in direkt olarak Android 7.1.1 ile gelebileceğini görüyoruz. Ayrıca HTML5 testinde ise Samsung Internet uygulamasının 5.2 versiyonu kullanıldı ve Note 8'de Samsung Internet uygulaması 5.2 versiyonuyla karşımıza çıkabilir.

Üstelik Note 8'in internet tarama özelliği oldukça etkileyiciydi. Galaxy Note 8'in HTML5Test kıyaslamasındaki puanı 555 üzerinden 488. Bu yeni tarayıcının, video ve 2D grafikleri özellikle şık bir biçimde sunacağı ve testin Samsung cihazının hem yanıt verici hem de şifreleme açısından güvenli olacağını gösteriyor.

Galaxy Note 8'de 6.3 inçlik AMOLED ekran bulunacak, özellikle bu büyüklükteki bir ekranda 4K çözünürlük görmek tüm kullanıcıları mutlu edecektir. Cihazın, Galaxy S8'in öncülüğünü takip edeceği ve neredeyse çerçevesiz tasarıma sahip olacağı düşünülüyor.

İşlemci

Note 8'in Snapdragon 835'e sahip olacağı söylenirken, bazı kaynaklarda ise Snapdragon 836 ile geleceği söyleniyor. Fakat cihazın Doğu Asya modellerinde, Samsung'un tescilli Exynos 8895 çipi ile donatılması konusunda hemfikir düşünceler var.

Üstelik Galaxy Note 8'in ne zaman çıkacağı konusundaki belirsizlik de devam ediyor, bazı bilgilere göre Berlin'deki IFA fuarında, bazılarına göre ise başka bir zaman aralığında çıkacağı düşünülüyor. Yine de iPhone 8'den önce çıkarılacak gibi duruyor.

Parmak izi sensörü

Galaxy Note 8'de çıkan ilk söylentiler cihazın parmak izi sensörünün ekrana gömülü olabileceğiydi. Yayınlanan raporda bir Samsung yetkilisi, “Galaxy Note 8’e ekranın altına entegre bir parmak izi okuyucu kurmak için çok çaba gösterdik, ancak güvenlik gibi çeşitli teknik kısıtlamalar nedeniyle bunu stratejik olarak telefona kurmamaya karar verdik” dedi.

Ancak daha sonralarında sızdırılan fotoğraflarda cihazın arka kısmında herhangi bir fiziksel parmak izi sensörü görmüyoruz. Bu durumda da olabilecek tek şey, parmak izi sensörünün cihazın alt kısmında yer alabilecek bir tuşa entegre olması. Note 8 ile ekrana gömülü parmak izi herkesin beklediği bir özellikti fakat henüz böyle bir teknolojiyi göremeyebiliriz.

Tasarım

Apple'ın, cihazın ön panelinin tamamını kapsayan büyük bir ekrana sahip bir iPhone 8 modelini geliştirdiği düşünülüyor. Samsung da böyle bir durum karşısında hem rekabeti koruyabilmek adına, hem de Note 7'deki fiyaskoyu düzeltebilmek için S8'dekine benzer bir tasarıma sahip olacak.

Note 7 de dahil olmak üzere tüm Note serisinde koruduğu tasarımı değiştirecek olan Samsung, bu konudaki ilk adımını S8 ile atmıştı. Devrim niteliğindeki tasarımı, birçok kullanıcıyı büyülemişti. Note 8'de de bu şekilde bir tasarım göreceğiz.

Yeni Note 7

Galaxy Note serisinden, kısa bir süre önce piyasaya sürülmesi için hazırlanan yenilenmiş versiyonu yeni Galaxy Note 7 FE, ABD'de FCC onayı almış ve Ulusal Radyon Araştırma Ajansı aracılığıyla yakın gelecekte karşımızda oalcağını bildiriliyor. Kullanıcılar ise böyle bir durum karşısında arada kalabilirler. Bir tarafta devrim niteliğinde Note 8, bir tarafta ise yenilenmiş bir şekilde uygun fiyata karşımıza çıkacan olan Note 7 FE.

Telefonun piyasaya çıkış tarihi olarak da 30 Temmuz 2017 tarihi işaret edilmiş durumda. Yani Galaxy Note 8 modelinin tanıtılmasından kısa bir süre önce göreceğiz.