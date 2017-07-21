Samsung, Galaxy Note 8’in Çıkış Tarihini Açıkladı!

Samsung’un özellikleriyle arzı endam eden serisi krizler atlattı fakat Note 8 cihazıyla daha da güçlendi. Firmanın bu yıl çıkartacağı ikinci amiral gemisi Galaxy Note 8’in lansmanı, 23 Ağustos 2017’de gerçekleştirilecek.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi ve Android dünyasının açık ara lideri olan Koreli üretici Samsung, bir diğer üst düzey cihaz serisi olan Galaxy Note’un 8. cihazını artık tüm dünyada satışa sunmaya hazır.

Geçtiğimiz yıl boyunca büyük bir krizle çalkalanan şirket, dünyanın dört bir yanından gelen patlama şikayetleri üzerine Note 7 cihazlarını toplamış ve ciddi zarar etmişti. Ardından hem bu krizin yaralarını sarmaya hem de yeni bi amiral gemisi daha çıkartmaya hazırlanan firma Galaxy S8’i çıkarmıştı. Gelen olumlu yorumların ardından, Galaxy Note’in piyasaya çıkması o kadar da uzun sürmeyecek. Firma hemen aşağıdaki "Daha büyük şeyler yapın" görselini paylaşarak tarih verdi. Samsung, 23 Ağustos'ta dünyanın her yerinde Galaxy Note 8’in paket açılışını gerçekleştirecek.

Apple neredeyse tamamlamış olduğu iPhone 8’i piyasaya sürmeden önce Note 8’i raflara yerleştirmek isteyen Samsung, cihazın bataryalarının dünyanın en iyisi olduğunu iddia ediyor. Bu konuda da mutlaka lansmanda birkaç kelam edip kitlelerin yüreğine su serpmelerini bekliyoruz. Ayrıca söz rekabetten açılmışken, Samsung’un iPhone 8’in ekranını ve sonraki iPhone’ların işlemcilerini üreteceğini belirtelim.

Galaxy Note 8'de 6,3 inç büyüklüğünde ekran, Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM ve Samsung için bir ilk olan 12 MP’lik çift arka kamera yer alacak. Ayrıca 3300 mAh batarya ve elbette S Pen olacak.

Lansmanı ve tüm detayları, sosyal medya sayfalarımızdan ve buradan sizlere aktarıyor olacağız. Takipte kalın :)