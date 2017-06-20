Samsung Galaxy Note 8, Beklenenden Daha Erken Geliyor!

Güney Koreli firmanın bu yıl içerisinde çıkartacağı ikinci amiral gemisi olacak Galaxy Note 8’in 26 Ağustos’ta New York’taki bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Güney Kore’nin teknoloji alanındaki önemli yayın kuruluşlarından Naver’e göre, Berlin’de 8 Eylül’de başlayacak IFA 2017 konferansında Samsung yeni amiralini tanıtmayacak, onun yerine bir önceki üst seviye konferansın gerçekleşeceği New York’ta 26 Ağustosta tanıtacak. Bunu geçtiğimiz yıl gerçekleşen Galaxy Note 7 duyurusu ile karşılaştırırsak, 1 aylık gecikme olacağını söylememiz mümkün.

Bununla birlikte, Apple'ın bir sonraki iPhone'larını (iPhone 7S ve iPhone 8) tanıtmadan önce harekete geçmek isteyen Samsung’un son bir hafta içerisinde böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Her halükarda iPhone 8 ve Note 8, bu sonbahar başlangıcında tüketicilerin eline ulaşmış olacak.

Galaxy Note 8'in 6.3-inç Infinity Ekran, geliştirilmiş S Pen desteği, çift kamera, Bixby asistan ve Galaxy S8'inkine benzer şekilde telefonun arkasında bulunan bir parmak izi okuyucusu özellikleri ile geleceği söyleniyor. Detaylar ulaştıkça sizlere bildirmeye davam edeceğiz, takipte kalın. :)