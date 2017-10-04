Samsung'dan Yeni Video: Telefonumu Nasıl Güvende Tutarım?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Note 8'in güvenliği ile ilgili kafasında soru işareti bulunan kişiler için cihazın güvenlik seçeneklerini anlatan bir video yayınladı.

Samsung, hem Galaxy Note 8 kullanıcıları hem de Note 8 almayı düşünenler için ‘Galaxy Note 8: Güvenlik’ başlıklı bir video yayınladı. Güney Koreli şirket, videoda cihazda bulunan tüm güvenlik seçeneklerini ve nasıl kurulduğunu detaylı bir şekilde anlatıyor.

Galaxy Note 8, iris tarayıcı, yüz tarayıcı, parmak izi tarayıcı, şifre, pin ve şekil olmak üzere toplamda altı farklı güvenlik seçeneği sunuyor. Yüz tarayıcı, fotoğraflar ile kandırılabildiği için diğer güvenlik seçenekleri kadar güvenli değil. Fakat Samsung da bunu inkar etmiyor ve ödeme işlemleri için yüz tanıma kilidini geçerli saymıyor.

Bunun yanı sıra iris tarayıcı, eğer bire bir gözünüzün kopyasını üreten bir teknoloji icat edilmediyse tamamen güvenli. Zira bu teknoloji, gözünüzün fotoğrafını çekmek yerine parmak izi gibi her insanda farklı olan irisi tarayarak çalışıyor. Bu sayede herhangi bir fotoğraf ya da sahte görüntü ile kandırılamıyor.

Eğer daha önce bir Samsung amiral gemisi kullandıysanız, videoda bilmediğiniz bir şey göreceğinizi söyleyemeyiz. Belki Galaxy S8 kullanmayanlar için iris tarayıcının kurulumu ‘farklı’ gelebilir.