Samsung, Galaxy Note 8'in Kılıf ve Aksesuarlarını Duyurdu!

Samsung, görkemli Galaxy Note 8 tanıtım etkinliğinde cihazla birlikte cihazın aksesuarlarını da tanıttı. Oldukça şık görünen kılıfların fiyatlarının da son derece 'şık' olması bekleniyor.

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy Note 8 ile birlikte cihazın aksesuar ve kılıflarını da duyurdu. Şirket yeni bir aksesuar getirmedi, bunun yerine Galaxy S8 ve S8+’ın mevcut aksesuarlarını yenilemeyi tercih etti.

Galaxy Note 8 için Samsung’un resmi olarak tanıttığı kılıflar Şeffaf Kapaklı Kılıf, LED Göstergeli Kılıf, Alcantara Kılıf, 2 Parça Kılıf, Koruyucu Kapaklı Kılıf ve Şeffaf Kılıf oldu. Bunların yanı sıra fiziksel klavyeli kılıf ile metin yazma deneyiminizi üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Hızlı şarj destekli bir kablosuz şarj standı ve 5100 mAh kapasiteli bir powerbank de Galaxy Note 8’in resmi aksesuarları olarak tanıtıldı.

Samsung aksesuarlar için henüz bir fiyat açıklaması yapmadı. Fakat bu kılıflar ve şarj cihazları üst seviye Samsung ürünleri olduğu için ‘uygun’ fiyatlı olması beklenmiyor. Muhtemelen Alcantara Kılıf’ın 200 liranın üzerinde bir fiyatı olacaktır.

Eğer bir Galaxy Note 8 almayı düşünüyorsanız ve orijinal kılıfları da sizin için uygun buluyorsanız, cihaz için verdiğiniz ön siparişi kılıflar için de verip iki ürünü birlikte satın alabilirsiniz. Ön sipariş vermeyi düşünmüyorsanız da 15 Eylül’den itibaren hem Galaxy Note 8’i hem de kılıfları Samsung mağazalarından inceleyip, satın alabilirsiniz.

Samsung'un orijinal Galaxy Note 8 kılıflarını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.