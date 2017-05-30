Note 8'in Parmak İzi Tarayıcısı Ekrana Gömülü Geliyor!

Samsung Galaxy Note 8'in parmak izi tarayıcısı, diğer Note ve S serilerinde olduğu gibi özel bir butonda olmayıp, ekranda yer alacak.

Yakın zamanda çıkacak olan Note 8 ile ilgili epey fotoğraf sızdırılmıştı ve bu fotoğraflar, genel anlamda telefon hakkında fikir yürütmemize yardımcı oldu. Aşağıdaki fotoğraflarda da göreceğiniz üzere Note 8, ön taraftan S8 ve S8 Plus'a benzese de arka tarafı farklı bir tasarıma sahip olarak geliyor. Arka tarafında çirft kamerasını gördüğümüz Note 8'in, herhangi bir parmak izi sensörüne rastlamıyoruz.

Cihaz, S8 ve S8 Plus gibi metal ve camdan yapılmış gibi görünüyor ve arkasında dikey olarak hizalanmış bir çift kamera bulunuyor. Kameraların altında ise bir LED flaş yer alıyor. Fakat parmak izi tarayıcısını göremiyoruz. Bu yüzden parmak izi tarayıcısı muhtemelen ekranda yer alıyor.

Parmak izi tarayıcısının Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın da ekranına dahil edileceği konuşuluyordu ancak raporlara göre bunu gerçekleştirmek için yeterli zamanı olmayan Samsung, Note 8 ile sonunda gerçekleştiriyor. Note 8'in Ağustos'ta, Note 7'nin yenilenmiş sürümünden bir süre sonra çıkması bekleniyor.

Note 8'in ekranı muhtemelen, S8 Plus'ın 6,2 inçlik ekranından biraz daha büyük olacak. Yine her Note serisinde gördüğümüz S Pen ile birlikte gelecek. İki sürümü olacak telefonun biri Snapdragon 835 ile birlikte gelirken, diğeri Exynos 8895'e sahip olacak. Yüksek olasılıkla 6GB RAM ve Android 7 ile bize ulaşacak.

Samsung sonunda Note 7'den yaşadığı sıkıntıları ardında bırakıp S8'de yarattığı 'tasarım devrimi'nden sonra, Note 8 ile rakiplerinin ağzını açık bırakacak gibi duruyor.