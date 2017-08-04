Samsung Galaxy Note 8'in Tanıtım Görselleri Ortaya Çıktı

Galaxy Note 8'in resmi tanıtım görselleri Evan Blass tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8'in tanıtımı yaklaştıkça sızıntılar da artıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntı Note 8'in tüm özelliklerini açıklıyordu. Bugünse Note 8'in tanıtımında kullanılacak görseller ortaya çıktı.

Note 8'in tasarımına baktığımızda S8'de gördüğümüz 'infinity display' tasarım anlayışının devam ettiğini görüyoruz. Ancak daha önceki Note cihazlarından aşina olduğumuz gibi Note 8, daha kare bir tasarıma sahip.

Tanıtım görsellerindeki bir başka dikkat çeken detay, Samsung'un yalnızca tasarımda değil tanıtımda da S8 ile aynı stratejiyi izlemiş olması. Note 8'in 'infinity display' tasarımını öne çıkarması amaçlanan görselleri S8'in tanıtım görsellerinden ayıran tek şey, ortadaki S Pen.

Yayınlanan raporlara göre Galaxy Note 8, 23 Ağustos'ta gerçekleşecek tanıtımının ardından ilk olarak 15 Eylül'de Güney Kore'de satışa sunulacak.