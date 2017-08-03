Samsung Galaxy Note 8'in Tüm Özellikleri Açıklandı!

Samsung Galaxy Note 8'in özellikleri, doğru sızıntı haberleri ile ünlenmiş Evan Blass tarafından açıklandı. Geçen senenin patlayan yıldızı bu sene nasıl performans gösterecek, hep beraber göreceğiz.

Yaptığı doğru sızıntılarla adından sıkça söz ettiren Evan Blass, kısa süre önce Galaxy Note 8’in görsellerini paylaşmıştı. Yatay olarak yerleştirilmiş çift kamera, sensörler ve tabii ki de parmak izi okuyucunun bulunduğu arka tasarımla birlikte telefonun tüm köşelerini gösteren Evan Blass, bu görselin ardından Galaxy Note 8’in tüm özelliklerini açıkladı.

Evan Blass’in açıklamalarına göre Galaxy Note 8’de 6.3 inç 162.5 x 74.6 x 8.5 mm ekran bulunacak. 2960x1440p çözünürlük ve Galaxy S8’de olduğu gibi 18.5:9 en-boy oranı ile gelecek Note 8, beklenildiği gibi Snapdragon 835’den güç alıyor. Evan Blass tarafından açıklanan tüm Galaxy Note 8 özellikleri;

6.3 inç 2960x1440p Ekran

Snapdragon 835(ABD), Exynos 8895(Uluslararası)

6GB RAM

64 GB depolama alanı (SD Kart ile genişletilebilir)

USB-C ve kablosuz şarj teknolojisi

3300 mAh pil

2 tane 12 MP Arka Kamera(Biri f/1.7 diyafram, diğeri 2x yakınlaştırmalı f/2.4 diyafram)

8 MP 1.7 diyaframlı ön kamera

Telefon hakkında edinilen bilgiler bu şekilde. Galaxy Note 8, 23 Ağustos’ta New York’ta tanıtılana kadar en güvenilir tahminler Evan Blass’in tahminleri olacaktır.