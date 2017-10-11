Samsung Galaxy Note 8, Önemli Pazarlarda %1'lik Payı Aştı!

Satışa çıkalı ortalama bir ay olan Samsung'un amiral gemisi şimdiden listelerde kendini göstermeye başladı. Reklam ağı Appbrain'in istatistiklerine göre amiral gemisinin fiyatı kullanıcıları korkutmadı ve telefon daha şimdiden kilit marketlerde %1'in üzerinde paya sahip.
Anavatanı olan Güney Kore'de cihaz %1,7'lik bir paya sahipken 17. en popüler akıllı telefon olarak konumunu koruyor. ABD ve Avustralya'da ise cihaz %1'lik bir paya sahip ve Avustralya'da cihaz bir hafta geç satışa çıkmasına rağmen böyle bir başarıya imza atabildi.
Karşılaştırma için, Samsung'un yine amiral gemisi modelleri olan Galaxy S8 ve S8+, toplamda %5 ile %6 arasında bir paya sahip ve satışa çıkmalarının üzerinden 6 ay geçmiş durumda. Durum Avrupa'da çok daha yavaş ilerliyor zira Note 8 hala %1'in altında sürünmekte.
Grafiklere şöyle bir göz attığımızda karşımızdakilerden etkilenmemek elde değil. Dünyadaki tüm Android akıllı telefonların en popülerlerinin Samsung ve LG'den olmasının dışında asıl etkileyici olan, Samsung'un 4 yıllık Galaxy Note 3'ü ya da Galaxy S4'ünün hala listelerde üst sıralarda yer alması.